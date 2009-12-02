Гриценко рассказал, как его семья кормилась с огорода

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО отмечает, что государство должно обеспечить надлежащие условия труда и жизни для работников бюджетной отрасли, чтобы у них не было искушения «заглядывать в чужой карман и требовать взятки».

Об этом он заявил в ходе общения с избирателями на интернет-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«Я хочу, чтобы моих детей учил педагог с большой буквы, профессионал и человек с правильными жизненными установками. Хочу, чтобы мою семью, если понадобится, лечил врач, который владеет своей профессией», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

«Они должны получать достойную заработную плату из тех налогов, которые я им исправно плачу. Государство же не должно допускать разворовывания бюджетных средств и ценить педагога и медика, обеспечивая их достойной зарплатой», - подчеркнул кандидат в президенты.

А.ГРИЦЕНКО рассказал, что в течение восьми лет работал преподавателем в военном высшем учебном заведении, “однако ни разу, как бы тяжело ни жилось, за взяткой не потянулся”.

«Я работал профессионально и не брал взятки даже тогда, когда денежное обеспечение преподавателя – подполковника, кандидата технических наук в начале 90-х упало до уровня 15 долларов в месяц, - заметил А.ГРИЦЕНКО. – Я преподавал не только курсантам, но и офицерам из других стран (Ливии, Сирии, Венгрии), которые могли бы «доплатить» за экзамен. Но, вместо того, чтобы просить взятки, мы приобрели брошенный дом с 41 соткой земли в 200 километрах от Киева и кормили себя с огорода. Вместо отдыха зарабатывали собственным трудом».

Кандидат в президенты убежден, что любые трудности лучше преодолевать, если человек находится в гармонии с собой, своей внутренней системой ценностей.

«Родители заложили в меня правильную систему ценностей, за что я им и благодарен», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.