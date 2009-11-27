18 депутатов горсовета на Донбассе вышли из Партии регионов

18 депутатов городского совета вышли из фракции Партии регионов в г.Ровеньки Луганской области. Об этом депутаты заявили сегодня во время брифинга.

«Мы вели Партию регионов на прошлые выборы – и во многом благодаря нам они получили мандаты парламентариев. Однако сегодня мы очень разочарованы их действиями, - заявил теперь уже экс-председатель фракции ПР в Ровеньках Анатолий Бойко. – На прошлых выборах Партия регионов получила от Луганщины около миллиона голосов избирателей. В парламент же от Луганской области попало всего три депутата, что говорит о полном пренебрежении центра партии к нашему региону. Но даже от этих 3-х депутатов – Тихонова, Ефремова и Ландика мы не видим реальной помощи».

Его слова подтвердил и депутат городского совета Виктор Иваненко. «Те, кого мы привели к власти, оставили наш регион один-на-один с его проблемами, - отметил он. – Фактически, во времена Майдана мы «держали» город Ровеньки и были здесь полевыми руководителями от Партии регионов. А нам за это отплатили полным безразличием».

Генеральный директор «Ровенькиантрацит» Юрий Зюков подчеркнул, что ни одно из тех обещаний, которыми Пария регионов «кормила» своих избирателей, так и не было выполнено. По его словам, реальную поддержку ГП «Ровенькиантрацит», на 94 % наполняющее бюджет области, почувствовало только после того, как Юлия Тимошенко настояла на принятии закона «О повышении престижности шахтерского труда» и был подписан меморандум правительства с металлургами.

По словам депутатов, покинувших ряды Партии регионов, в ближайшее время они намерены создать в горсовете свою, аполитическую депутатскую группу «Наш город».

Позицию вышедших из ПР депутатов поддержал и городской голова Александр Опанасенко, призвав уже внефракционных депутатов горсовета с сегодняшнего дня уйти от обсуждения политических тем: выражении недоверия Правительству, Президенту, позиции по отношению к НАТО и др. Он подчеркнул, что вместо этого необходимо сосредоточиться на решении актуальных городских проблем.