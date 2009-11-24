Литвин думает, что ВР может приберечь любовь к народу до следующей недели

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что вето Президента Украины на закон, которым предусматривалось выделение 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа, можно было бы рассмотреть на следующей пленарной неделе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, отвечая на вопрос журналистов в Николаеве, В.ЛИТВИН напомнил, что он подписал распоряжение о проведении 26 ноября внеочередного пленарного заседания, на котором будут рассматриваться предложения главы государства к Закону «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (регистр. № 5301).

«Я стоял и стою на том, что Президенту Украины стоило бы подписать этот закон, но поскольку он воспользовался своим конституционным правом вето, парламенту нужно было бы во вторник на следующей пленарной неделе рассмотреть этот вопрос и попробовать принять решение по этому поводу, а не демонстрировать в очередной раз вспышку любви к народу, потому что все это выльется в политическое противостояние», - сказал руководитель парламента, отметив: «Думаю, несколько дней погоды не сделают».

В.ЛИТВИН предположил, что инициаторы заседания «рассчитывают не на то, чтобы преодолеть вето, а исключительно на то, чтобы показать, что одна часть украинских политиков любит народ, а другая его игнорирует».

«Что касается вето, то поскольку Верховная Рада приняла закон больше чем конституционным большинством, это решение нужно принять в окончательном варианте и обеспечить контроль за тем, чтобы использование этих средств отвечало запросам и нуждам людей», - сказал В.ЛИТВИН.