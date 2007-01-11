Томенко считает, что антикризисное большинство боится женщин

Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО считает, что антикризисное большинство парламента боится конкуренции со стороны женщин-политиков.

Об этом он заявил, комментируя результаты сегодняшнего голосования за проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе), который поддержали 179 народных избранников из фракций БЮТ и «Нашей Украины», сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Выступая во время обсуждения данного законопроекта, Н.ТОМЕНКО отметил, что Верховная Рада должна быть представительским органом украинского народа. Это, по его словам, означает, что при формировании партийных списков, а следовательно - и парламента, должно обеспечиваться представительство всех регионов, вековых категорий, социальных групп, а также как женского большинства украинского общества (в Украине женщины составляют почти 53% населения), так и мужчин. «Сегодня в парламенте около 7% женщин. И если мы ничего не сделаем в обновлении структуры парламента, то следующий созыв Верховной Рады в 2011 году будет состоять большей частью из богатых, старших мужчин из Киева и Донецка», - допустил народный депутат.

Н.ТОМЕНКО также обратил внимание на последние социологические данные «Украинского демократического круга» и компании «Ukraine sociology service», согласно которым подавляющее большинство респондентов (76,8%) считают, что одним из европейских принципов демократии должно быть право женщин, как и мужчин, занимать любые должности вплоть до высших.

При этом Н.ТОМЕНКО напомнил, что вопрос гендерного равенства и обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в избирательном процессе уже неоднократно поднимался в сессионном зале украинского парламента. «Позитивом является то, что сторонников этой идеи каждый раз увеличивается, и на сегодня мы имеем их в Верховной Раде уже 179 человек», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР отказалась принять закон об обеспечении одинаковых прав женщин и мужчин в избирательном процессе. При принятии соответствующего законопроекта проголосовали 179 из 442 народных депутатов, при этом почти в полном составе не голосовали фракции Партии регионов и Коммунистической партии.

Проект закона предлагал изменения к законам о выборах народных депутатов, местных советов. В соответствии с этими изменениями политические партии, избирательные блоки должны были предусмотреть представительство женщин и мужчин в избирательных списках не только во время выдвижения кандидатов в народные депутаты Украины, но и во время выдвижения кандидатов в депутаты местных советов. При этом в соответствии с законопроектом должно было обеспечиваться представительство в избирательном списке в каждой пятерке кандидатов в депутаты как женщин, так и мужчин.