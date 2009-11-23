Киевляне собрали около 4,5 млн грн на борьбу с гриппом

Киевляне, по инициативе фонда Eurolab, собрали около 4,5 млн гривен на борьбу с гриппом, сообщил УНИАН основатель и президент фонда Eurolab, руководитель штаба «Киевляне против гриппа» Андрей ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

По его словам, благодаря участию жителей Киева – разного материального достатка - эта сумма была собрана за несколько дней. «Я особенно благодарен тем людям, которые выразили нам доверие, кто помог доставить маски и тамифлю в течение одного дня. . Благодаря этому мы смогли оказать помощь более 20 больницам города, 7 родильным домам, 5 детским больницам, аэропорту Борисполь. Мы испытываем особенную радость, что удалось так быстро решить эти вопросы,» - отметил А.ПАЛЬЧЕВСКИЙ.

Он также выразил благодарность всем международным организациям, которые помогали Украине в период эпидемии гриппа A/H1N1. «В борьбе с пандемией нам помогали 22 страны мира. Мы должны быть благодарны всем,» - сказал президент фонда Eurolab.

Справка УНИАН. Цель общественной инициативы народный штаб «Киевляне против гриппа» - уменьшить уровень заболеваемости среди населения гриппом и информировать об особенностях течения болезни и предупредительных мерах. Одной из первых инициатив, организованных народным штабом при поддержке благотворительного фонда «Eurolab», была организация бесплатных пунктов тестирования относительно гриппа А/H1N1 в самых крупных торгово-развлекательных центрах Киева.

Об особенностях гриппа А/H1N1 и течении болезни можно узнать на специально созданном сайте: www.griph1n1.com.ua