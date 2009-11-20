Путин и Тимошенко «шутили» о Ющенко и Саакашвили

Премьер-министр России Владимир ПУТИН с иронией прокомментировал сегодняшний визит в Украину Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, посоветовав его украинскому коллеге Виктору ЮЩЕНКО провести ужин без галстуков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН сказал на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Ялте.

«Чем занимались наши коллеги - понятия не имею, но, думаю, что двум президентам всегда есть о чем поговорить, что-то обсудить, куда-то сходить. Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они», - сказал В.ПУТИН, комментируя по просьбе журналистов сегодняшнюю встречу В.ЮЩЕНКО и М.СААКАШВИЛИ.

В.ПУТИН сообщил, что после всех сегодняшних мероприятий у него будет совместный ужин с Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы вместе пойдем сейчас на ужин, меня коллега пригласила. Будем говорить о Чехове», - сказал российский премьер.

При этом он посоветовал В.ЮЩЕНКО и М.СААКАШВИЛИ ужинать без галстуков.

«Что можно еще посоветовать, порекомендовать? Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать без галстуков, галстуки нынче в цене. Неровен час… Ну вы меня понимаете», - сказал В.ПУТИН.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО со смехом отметила, что она точно без галстуков может проводить ужины.

«Слопает гость (М.СААКАШВИЛИ) ЮЩЕНКО еще его галстук», - добавил В.ПУТИН.

При этом российский премьер отметил, что его встреча с Ю.ТИМОШЕНКО была очень полезной, поскольку решались жизненно важные, существенные вопросы, касающиеся как РФ, так и Украины.

«Я знаю, чем мы занимались... Мы говорили сегодня о сотрудничестве в космосе, машиностроении, энергетике, в авиастроении», - отметил В.ПУТИН.