В ЦИК сказали, когда можно будет подключать холодильник к телевизору

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку о предоставлении кандидатам в президенты Украины времени для ведения агитации за государственные средства на государственном телевидении, радио и в газетах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Все кандидаты в президенты смогут бесплатно провести агитацию за себя в эфире Национальной телекомпании Украины в три этапа: с 23 ноября по 4 декабря, с 7 по 17 декабря и с 18 по 30 декабря.

Ежедневно в эфире телевидения смогут выступить по два кандидата в президенты, которые будут иметь для выступления по 10 мин. Записи их выступлений будут транслировать в 19.00 и 19.30.

По результатам жеребьевки кандидаты в президенты будут выступать на телевидении в такой последовательности:

Людмила СУПРУН – на первом этапе агитации будет выступать 12-й, на втором – 15-й и на третьем – 9-й;

Анатолий ГРИЦЕНКО – 4-м, 10-м и 11-м;

Александр ПАБАТ – 1-м, 8-м и 4-м;

Петр СИМОНЕНКО – 14-м, 2-м и 13-м;

Олег РЯБОКОНЬ – 5-м, 4-м и 12-м;

Виктор ЯНУКОВИЧ – 13-м, 16-м и 8-м;

Сергей РАТУШНЯК – 6-м, 14-м и 7-м;

Михаил БРОДСКИЙ – 10-м, 17-м и 5-м;

Сергей ТИГИПКО – 18-м, 11-м и 18-м;

Александр МОРОЗ – 9-м, 3-м и 10-м;

Инна БОГОСЛОВСЬКА – 15-й, 1-й и 16-й;

Юрий КОСТЕНКО – 7-м, 6-м и 11-м;

Василий ПРОТЫВСИХ – 16-м, 9-м и 3-м;

Олег ТЯГНИБОК – 17-м 13-м и 2-м;

Владимир ЛИТВИН – 3-м, 5-м и 17-м;

Арсений ЯЦЕНЮК – 11-м, 7-м и 14-м;

Виктор ЮЩЕНКО – 2-м, 18-м и 15-м;

Юлия ТИМОШЕНКО – 8-й, 12-й и 6-й.

Также кандидаты в президенты смогут агитировать за себя на Национальном радио Украины в три этапа: с 23 ноября по 7 декабря, с 8 по 22 декабря и с 23 декабря 2009 по 8 января 2010 года.

Л.СУПРУН – на первом этапе будет выступать 9-й, на втором – 14-й и на третьем – 17-й;

А.ГРИЦЕНКО – 16-м, 10-м, 11-м;

А.ПАБАТ – 18-м, 5-м, 1-м;

П.СИМОНЕНКО – 12-м, 15-м, 4-м;

О.РЯБОКОНЬ – 15-м, 3-м, 18-м;

В.ЯНУКОВИЧ – 4-м, 16-м, 5-м;

С.РАТУШНЯК – 8-м, 17-м, 8-м;

М.БРОДСКИЙ – 1-м, 7-м, 12-м;

С.ТИГИПКО – 13-м, 18-м, 14-м;

А.МОРОЗ – 10-м, 2-м, 6-м;

И.БОГОСЛОВСКАЯ – 2-й, 1-й, 3-й;

Ю.КОСТЕНКО – 7-м, 4-м, 10-м;

В.ПРОТЫВСИХ – 6-м, 12-м, 13-м;

О.ТЯГНИБОК – 5-м, 8-м, 15-м;

В.ЛИТВИН – 3-м, 13-м, 16-м;

А.ЯЦЕНЮК – 14-м, 11-м, 7-м;

В.ЮЩЕНКО – 17-м, 6-м, 2-м;

Ю.ТИМОШЕНКО – 11-й, 9-й, 9-й.

Кроме того, кандидаты смогут опубликовать свои предвыборные программы в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр» с 15 по 25 декабря.

В каждом номере газеты будут обнародованы программы двух кандидатов в такой последовательности: в газете «Голос Украины» - А.ГРИЦЕНКО, С.ТИГИПКО, П.СИМОНЕНКО, О.ТЯГНИБОК, Ю.КОСТЕНКО, М.Бродский. О.Мороз, В.Янукович, В.Противсих, О.РЯБОКОНЬ, Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО, А.ПАБАТ, С.РАТУШНЯК, А.ЯЦЕНЮК, И.БОГОСЛОВСКАЯ, В.ЛИТВИН, Л.СУПРУН.

В газете «Урядовий кур’єр» - А.МОРОЗ, О.ТЯГНИБОК, С.РАТУШНЯК, А.ЯЦЕНЮК, В.ЮЩЕНКО, А.ПАБАТ, О.РЯБОКОНЬ, В.ЯНУКОВИЧ, Ю.КОСТЕНКО, В.ПРОТЫВСИХ, М.БРОДСКИЙ, Л.СУПРУН, С.ТИГИПКО, Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН, П.СИМОНЕНКО, А.ГРИЦЕНКО и И.БОГОСЛОВСКАЯ.