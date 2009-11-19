Тигипко: правительство убивает отечественную газодобычу

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что правительство “убивает отечественную газодобычу”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал новость о том, что «Укрнафте» не удалось добиться от суда признания прав на 8,5 млрд. кубометров газа, закачанных в подземные хранилища в 2005-2008 годах. Компания отказалась продавать этот газ населению по сниженным ценам, к чему ее обязывает соответствующее постановление правительства. «Нафтогаз Украины» самостоятельно осуществлял продажу топлива без согласования со своей дочерней структурой, говорится в сообщении.

«Мало того, что цены на газ для населения не покрывают даже себестоимость его добычи, так «Нафтогаз» умудряется еще и зарабатывать на льготном топливе», - заметил С.ТИГИПКО.

«Компания «Укрнафта», в которой более 40% акций принадлежит частному капиталу, не хочет продавать газ себе в убыток, и ее можно понять. Более того, независимо от формы собственности, предприятия не должны работать в минус – эта дорога ведет в никуда», – уверен С.ТИГИПКО.

По его словам, непопулярное решение о повышении цен на газ рано или поздно будет принято, и чем дольше власть будет медлить с ним, тем более резким окажется рост цен.

Парадоксальной он назвал ситуацию, когда цены, по которым материнская компания – «Нафтогаз» – закупает топливо у своих дочерних структур, в два-три раза ниже конечной цены реализации газа населению.

«Это не что иное, как вымывание оборотных средств добывающих компаний. Разница идет на оплату российского газа или просто разворовывается, – сказал С.ТИГИПКО. – Такое состояние дел в итоге выльется в резкое сокращение собственной добычи и наращивание импорта».