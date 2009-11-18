Тимошенко в газовых контрактах с Россией все устраивает

В ходе работы Межправительственной украинско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, заседание которой пройдет 19 ноября в Ялте, вопросы, касающиеся газовых отношений между Украиной и Россией, обсуждаться не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Газовые вопросы обсуждаться не будут», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Хочу разочаровать всех, кто постоянно находится в системе оценки газовых конфликтов, потому что между Украиной и Россией на экономическом комитете ни одного вопроса, который касается природного газа, рассматриваться не будет, по одной простой причине – у нас нет сегодня проблемных вопросов в этой сфере. У нас на 10 лет урегулированы все вопросы, начиная от ценообразования и заканчивая всеми аспектами сотрудничества по транзиту. Кроме того, у нас урегулированы все отношения по расчетам…», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что с 2010 года будет увеличен размер тарифа на транзит газа. «Впервые за 18 последних лет будет существенно поднята цена на транзит российского газа через территорию Украины. По нашим расчетам, приблизительно в два раза», - сказала глава правительства.

Премьер также акцентировала, что в результате повышения тарифов существенно улучшатся финансовое состояние НАК «Нафтогаз Украины». «Это существенно улучшит финансовое состояние НАК «Нафтогаза». Это укрепит его полную независимость, укрепит его статус и даст возможность проводить модернизацию и реконструкцию НАК «Нафтогаз Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября т.г. Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в рамках заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии, которую планируется провести в Ялте 19 ноября под председательством премьер-министров Украины и России, будет обсуждаться вопрос поставок газа в Украину в 2010 году.

«19 числа пройдет специальное заседание украинско-российской экономической комиссии, где будут присутствовать два премьера – России и Украины – и правительственные делегации. Как раз мы снова будем поднимать вопрос, как нам оптимизировать цены для Украины на природный газ и как нам оптимизировать все наши отношения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня, 18 ноября, представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что Президент Украины намерен предложить руководству России внести изменения в газовые контракты.