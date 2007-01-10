Коммунисты готовят месть Ющенко

Парламентская фракция Коммунистической партии Украины протестует против применения Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО права вето к принятым Верховной Радой законам и предлагает объявить ему импичмент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента член фракции КПУ Валентин МАТВЕЕВ.

Он отметил, что компартия заявляет о «решительном протесте против попыток Виктора ЮЩЕНКО и его помаранчевой команды сводить на нет результаты законодательной работы парламента, в том числе и антикризисной коалицией».

По его словам, Президент и его команда таким образом пытаются «подорвать общественную политическую ситуацию в стране, спровоцировать досрочные парламентские выборы».

Депутат подчеркнул, что такие попытки «вполне способны похоронить под обломки остатки народного доверия к президентской власти».

«Со всей остротой поставить на повестку дня вопрос об импичменте Президента», - говорится в заявлении фракции КПУ, оглашенном В.МАТВЕЕВЫМ.

В нем фракция с тревогой отмечает, что «глава государства В.ЮЩЕНКО и его Секретариат все больше активизируют деструктивные действия на дискредитацию законодательной деятельности Верховной Рады».

В заявлении сказано, что Президент Украины и его команда, не желая смириться с передачей ВР и правительству ключевых полномочий в управлении государством, руководствуются принципом «я в доме настоящий хозяин».

Коммунисты считают, что Президент Украины «повел настоящую войну с парламентом путем наложения вето на принятые законодательные акты».

В заявлении отмечается, что глава государства «показывает свое раздражение» и выставляет себя «в непривлекательном свете».

В качестве примера, фракция КПУ напоминает о применении Президентом права вето к законам о продлении моратория на продажу земли и об усилении ответственности за самовольное увлечение земельных участков.