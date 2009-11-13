Полтавский суд отказался снять Ющенко с выборов

Полтавский окружной суд отказался рассматривать три иска лидера общественной организации "Народная Армия Спасения", кандидата в президенты Украины Александра ПАБАТА с требованием запретить действующему Президенту Виктору ЮЩЕНКО принимать участие в президентских выборах и баллотироваться на второй срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПАБАТ сообщил журналистам на пресс-конференции в Полтаве.

По его словам, упомянутый суд Полтавы решил перенести рассмотрение исков в Киевский окружной суд - по месту нахождения ответчика – В.ЮЩЕНКО.

А.ПАБАТ считает, что В.ЮЩЕНКО «в соответствии с Конституцией как Президент должен исполнять обязанности главы государства 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а потому не имеет права отвлекаться на ведение избирательной кампании».

По его мнению, у суда не было оснований переносить рассмотрение исков. «Просто было использовано "телефонное право" и задействован админресурс. Президент должен не использовать админресурс, а подать в отставку и идти на выборы как обычный гражданин», – заявил А.ПАБАТ, добавив, что решение Полтавского суда его не остановит. «Я пойду дальше!», – заверил он.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Полтавский окружной суд принял к рассмотрению три иска активистов «Народной армии спасения» (НАС), касающиеся запрещения В.ЮЩЕНКО принимать участие в выборах главы государства.

А.ПАБАТ тогда заявил, что по его инициативе активисты НАС подали еще 15 подобных исков в суды разных областей Украины. Также он посетовал, что в большинстве городов Украины, в том числе и в Киеве, иски были отклонены. По убеждению А.ПАБАТА, это свидетельствует об использовании телефонного права.