Литвин не понимает логики Ющенко в отношении «гриппозного» миллиарда

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО должен подписать закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией группа, поскольку его ветирование приведет к новому политическому противостоянию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал журналистам во время рабочей поездки в Бровары Киевской области.

«Моя позиция заключается в том, что с экономической, социальной, медицинской точек зрения Президент Украины должен был бы подписать данный закон, потому что другое приведет к противостоянию с взаимными обвинениями», - сказал спикер.

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, уже сейчас можно предсказать, что вето, в случае его применения к данному закону, будет преодолено.

«Так зачем Президенту это делать?», - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН также заметил, что на сегодняшний день, учитывая спад эпидемии, логично встает вопрос о прекращении карантина. В то же время, заметил председатель ВР, это должно состояться только в том случае, если все населенные пункты будут обеспечены теплом.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом.

11 ноября Президент заявил, что намерен ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. на преодоление эпидемии гриппа, поскольку Национальному банку Украины “не откуда взять” эти средства.

Глава государства заметил, что деньги на финансирование борьбы с эпидемией гриппа должны быть бюджетными, а не печататься Национальным банком.

В частности, комментируя законопроект, Президент отметил, что в соответствии с финансовым планом НБУ, по состоянию на 1 января 2010 года его баланс будет составлять около 600 млн. грн. превышения доходов над расходами. Потому Нацбанк в случае вступления в силу законом будет вынужден осуществить эмиссию - то есть напечатать деньги.