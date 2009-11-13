Супрун живет на одну зарплату, но имеет два "Мерседеса" - декларация

Центральная избирательная комиссия обнародовала декларацию о доходах кандидата в Президенты Украины, лидера Народно-демократической партии Людмилы СУПРУН.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованным на сайте ЦИК документами, кандидат в Президенты Украины Л.СУПРУН в 2008 году заработала 107 тыс. 754,26 грн. Из этой суммы 107 тыс. 483,52 грн. - заработная плата и 270,74 грн. - дивиденды, проценты и роялти. В собственности кандидата в Президенты земельный участок (2000 кв. м) и квартира (25,26 кв. м). Кроме того, она имеет два автомобиля "Мерседес" и 16 тыс. 340,34 грн. на счетах в банках.

Члены семьи Л.СУПРУН в 2008 имели доходы в размере 49 тыс. 870,93 грн., из которых 49 тыс. 402,93 грн. - заработная плата и 468 грн. - материальная помощь. Также в собственности семьи квартира (50,52 кв. м).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 ноября ЦИК официально зарегистрировал восемнадцать кандидатов в Президенты: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолия ГРИЦЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКО, Владимира ЛИТВИНА, Сергея ТИГИПКО, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, Виктора ЯНУКОВИЧА, Виктора ЮЩЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Юрия КОСТЕНКО, Юлию ТИМОШЕНКО, Александра ПАБАТА, Михаила БРОДСКОГО, Василия ПРОТЫВСИХ, Александра МОРОЗА, Людмилу СУПРУН и Сергея РАТУШНЯКА.