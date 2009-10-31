В Украине уже умерли 48 человек, заболели - более 150 тысяч

В Украине по состоянию на сегодняшний день грипп и ОРВИ заболели 154,2 тысячи человек, умерли 48 больных, из них двое детей.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня во Львове во время совещания по состоянию заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает Zaxid.net.

По его словам, во Львовской области болеют 60,553 тысячи человек, из них 31 тысяча – дети.

Президент уточнил, что 1,3 тыс. больных во Львовской области госпитализированы, умерли 16 человек, из них один ребенок.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО обратился к политикам с требованием прекратить спекуляции на теме эпидемии гриппа.

Он отметил, что политики должны освободить место в эфире радио и телевидения, а также на страницах газет, для специалистов. Кроме того, В.ЮЩЕНКО призвал СМИ публиковать только правдивую информацию и не нагнетать панику.

«Каждая страна, которая попадала в похожую ситуацию, меняла дисциплину в обществе. Мы тоже должны это сделать, - сказал он.

Глава государства призвал людей как можно больше оставаться дома, не выходить без надобности на улицу и пользоваться средствами защиты, а также избавиться от предубеждения к медикам.

«Эпидемия – это вызов, который должен сплотить всю Украину. Не пожалеем никаких ресурсов, чтобы мы справились с этой бедой», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.