Зам Тимошенко велел продавать лекарства от гриппа только по рецептам

Для преодоления ажиотажного спроса лекарства от гриппа будут продаваться исключительно по рецептам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, об этом шла речь на совещании под его председательством с руководителями аптечных сетей Украины по вопросам обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения во время эпидемии гриппа.

Первый вице-премьер-министр поручил аптекам любой формы собственности работать без выходных.

Кроме того, утвержден перечень препаратов и средств предупреждения заболевания (марлевые повязки, перчатки и т.п.), которые должны быть в продаже в каждой аптеке Украины. Уровень цен на профилактические лекарства и препараты, необходимые для лечения заболевания, не будет превышать стоимости, которая была установлена в розничных аптечных сетях по состоянию на 20 октября 2009 года. С целью исключения ажиотажного спроса лекарства, которые необходимы для лечения болезни, будут продаваться исключительно по рецептам.

Отдельным распоряжением А.ТУРЧИНОВ поручил Государственной таможенной службе без промедлений растаможивать лекарства, которые поступают из-за границы.

Во время совещания А.ТУРЧИНОВ отметил необходимость доводить до общественности разницу между профилактическими и лечебными средствами, поскольку иногда складывается ситуация «нездорового ажиотажа и неконтролированных закупок гражданами лекарств, которые им даже не нужны».

«Фармацевтические предприятия должны работать круглосуточно, чтобы производить лекарства, которые защитят здоровье людей», - сказал А.ТУРЧИНОВ, отметив, что отсутствие паники у граждан поможет правительству как можно скорее справиться с болезнью и защитить здоровье людей.

Кроме того, первый вице-премьер поручил руководителям областных госадминистраций изготовить необходимое количество марлевых повязок.

С этой целью из Государственного материального резерва передан необходимый объем марли.

«Цеха по пошиву должны работать круглосуточно, но население будет обеспечено необходимыми профилактическими средствами», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.