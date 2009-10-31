Вакарчук просит не выгонять студентов из общежитий во время карантина

Министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК призывает руководителей всех учебных заведений на период карантина не выселять из общежитий студентов из западных регионов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким призывом И.ВАКАРЧУК выступил сегодня на селекторном совещании с участием председателей облгосадминистраций и региональных отделений санитарно-эпидемиологических служб.

«Я призываю всех ректоров высших учебных заведений с тем, чтобы не выселять студентов из общежитий и особенно – студентов из Западной Украины. Я прошу обеспечить им нормальные условия проживания и возможность получить медицинскую помощь», - сказал И.ВАКАРЧУК.

Министр объяснил, что сейчас в связи с прекращением на три недели учебного процесса во всех учебных заведениях в Министерство образования и науки стали поступать жалобы от студентов о выселении из общежитий.

В свою очередь, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сообщил, что сейчас правительство рассматривает возможность продления смены в детских центрах «Артек» и «Молодая гвардия» для детей из регионов, где произошла вспышка «калифорнийского гриппа».

«Сейчас в этих центрах отдыхают около 300 детей из западных регионов», - добавил он.

По словам министра, в соответствии с предварительными расчетами на продление смен необходимо около 500 тыс. грн. «Сейчас мы советуемся с родителями, согласны ли они оставить детей в этих центрах», - добавил Ю.ПАВЛЕНКО.