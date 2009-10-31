Регионалы уже хотят "голову" министра соцполитики

Фракция Партия регионов на следующей неделе поставит в парламенте вопрос об отставке министра социальной политики Украины Людмилы ДЕНИСОВОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер Партии регионов, кандидат в президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вчера после митинга на заводе им. Малышева.

Отвечая на вопрос о том, какими будут его первые шаги на посту Президента в случае победы на выборах, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что первым его решением будет повышение социальных стандартов: минимальной заработной платы и пенсий.

«Если этот закон будет заветирован или если власть, министры, которые заявили, что если этот закон подпишет Президент, и они его не будут выполнять, я скажу так - мы на следующей неделе во вторник поставим вопрос о снятии с занимаемой должности министра социальной защиты, которая высказала такую точку зрения, что действующий закон правительство выполнять не будет. Оно будет выполнять, но без них уже», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла закон о поэтапном повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году.

28 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что не будет ветировать закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

29 октября министр труда и социальной политики Л.ДЕНИСОВА заявила, что правительство обратится в Конституционный Суд Украины в случае подписания Президентом закона о повышении социальных стандартов.