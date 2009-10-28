Ульянченко просит не искать кошку в темной комнате

Глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО отрицает заинтересованность Секретариата в отставке правительства.

Об этом она сказала в интервью “5 каналу”, сообщает официальный сайт Президента Украины.

“Поверьте, что Секретариат Президента заинтересован исключительно в стабильности. В стабильной, конструктивной и эффективной работе правительства. И никакой никто подрывной деятельности не ведет”, – заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее словам, “прежде всего, самой Верховной Раде нужно дать ответ на вопрос – есть коалиция в парламенте или ее нет? Способна она работать или не способна? Какая эффективность работы самого законодательного органа? И не нужно здесь искать кошку в темной комнате”.

Отвечая на вопрос, будет ли фракция НУ-НС поддерживать инициативу об отставке правительства, она заявила, что “депутаты от «Нашей Украины» будут голосовать, как им позволят голосовать их депутатский мандат и их совесть. Никто этой фракцией из Секретариата Президента не руководит”.