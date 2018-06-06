Борис Тарасюк: действующий министр, исполняющий обязанности или министр в изгнании?

Министр иностранных дел Борис Тарасюк продолжает находиться в центре политического конфликта. Секретариат Президента настаивает на том, что министр не может быть освобожден от должности без согласия Президента. Правительство не признает Тарасюка министром и обещает игнорировать его присутствие на правительственных заседаниях. Освобожден или не освобожден? Украина начнет новый год без министра или страну ожидает дипломатическое двоевластие? УНИАН поинтересовался мнением экспертов.

Валерий Чалый, директор международных программ Центра им. Разумкова:

ДАЖЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД НЕ ПОСТАВИТ ТОЧКУ

Ситуация, которая сложилась вокруг освобождения (или неосвобождения) министра иностранных дел, не может найти решение на основе действующей нормативно-правовой базы. Измененная Конституция является несовершенной и нуждается в уточнениях. С одной стороны, Верховная Рада может освобождать министра иностранных дел от должности, с другой - остался неурегулированным вопрос, кто может вносить представление на освобождение. По логике Конституции, это должен сделать Президент, хотя не прямого указания, как это сделано относительно других должностей, например, председателя СБУ.

Сегодня никто не может толковать эти положения, кроме Конституционного суда. Соответствующее представление внесено, но рассмотрение вопроса может длиться до года. В конечном итоге, даже решение Конституционного суда не разрешит ситуацию окончательно. Необходим закон о Кабинете Министров, об оппозиции, о Президенте.

Вопрос заключается в том, являются ли должности министра иностранных дел и министра обороны коалиционными или они внекоалиционные. Эти министры входят в состав правительства, но ключевую роль в их назначении играет Президент в соответствии со своими полномочиями. Поэтому без Президента любые изменения в назначениях на эти должности невозможны. С другой стороны, даже если бы в стране не было ни министра иностранных дел, ни министра обороны, руководить этими сферами согласно с Конституцией может сам Президент.

На сегодняшний день непонятно, в каком статусе находится Борис Тарасюк.. Де-факто он является исполняющим обязанности министра, пока не назначена другая кандидатура. Поэтому любые запреты принимать участие в заседаниях Кабинета министров объяснить невозможно ни с одной точки зрения.

Существует несколько подзабытый, но действующий на сегодня Закон 1997 года „О временном исполнении обязанностей должностных лиц, которых назначает на должность при согласии Верховной Рады Украины Президент Украины или Верховная Рада Украины по представлению Президента Украины” (это его полное название). Данный закон по решению Конституционного суда утратил силу только в части назначения на должность премьер-министра и членов ЦИК. Что же касается министров, закон остается в силе.

Если соответствовать логике данного закона, то сегодня временно исполнять обязанности должен первый заместитель министра иностранных дел. То есть Владимир Огрызко. Потом Президент должен внести новую кандидатуру в парламент, это может быть и кандидатура нынешнего министра. Закон регулирует возможность такого правового пинг-понга где-то на протяжении двух месяцев со дня освобождения министра от должности. На последующий период закон не дает пояснений. Таким образом, временное исполнение обязанностей может продолжаться очень долго, что безусловно, не будет способствовать легитимности министра и ограничит Украину во внешнеполитической деятельности.

Верховная Рада сейчас готовит постановление относительно назначения временно исполняющего обязанности, невзирая на то, что упомянутый закон прописывает автоматическое решение этого вопроса.

Вполне вероятно, что парламент сегодня проголосовал бы за любую новую кандидатуру, внесенную Президентом, поскольку сама Партия регионов устами своих депутатов неоднократно заверяла, что для них не важна личность, для них более важно продемонстрировать Президенту свою новую политическую роль. Но где гарантия, что преемник Тарасюка не попадет в точно такое же положение? Ситуация с Борисом Тарасюком - это своеобразный тест: пройдет такой сценарий или не пройдет, будет или не будет создан прецедент.

Сейчас уже трудно оценивать целесообразность действий Тарасюка, поскольку на сегодня это вопрос авторитета Президента, борьбы за полноту власти, за возможность доминировать во всех сферах и внутренней, и внешней политики. С точки зрения угрозы авторитаризма, эту борьбу, может, и стоит продолжать, но с точки зрения внешней политики, неопределенный статус Бориса Тарасюка наносит государству большой вред. Он оказался заложником ситуации.

Если определенные политические силы сегодня демонстрируют желание доминировать во всех сферах, включая внешнюю политику и оборону, то этого все равно невозможно достичь, не изменив Конституцию. Изменение Конституции на сегодняшний день маловероятно, поэтому нужно выходить на политические договоренности. Никакие законы не могут окончательно решить вопрос распределения полномочий, потому что это распределение строится в то числе и на развитии политической системы и политической культуре.

Думаю, что вопрос должен решиться в ближайшее время, поскольку никто не заинтересован в последующем ухудшении международного авторитета Украины и результативности внешней политики. Кроме того, последующее обострение ситуации может привести к правительственному и парламентскому кризису.

Виктор Небоженко, политолог:

СКОРО У НАС БУДЕТ ДВА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Борис Тарасюк прекрасно понимает, что он сейчас является инструментом борьбы Президента за свои полномочия. Зная это, он героически защищает свой „дзот”. Пока Виктор Ющенко не захочет поменять министра иностранных дел, ни Кабинет министров, ни коалиция не смогут законным путем изменить статус Тарасюка. Кроме того, около 80% западных дипломатов, особенно из стран Евросоюза, все равно больше будут считаться с Тарасюком как с дипломатом, который поддерживает евроинтеграцию, чем с его возможным преемником, который был бы пророссийски ориентированным. Янукович, безусловно, это понимает, поэтому я не думаю, что он заинтересован в окончательном „выдавливании” Тарасюка с должности министра, потому что таким образом он сам создает невидимую, но реальную стену между Украиной и Евросоюзом, в чем он никак не заинтересован.

Причина конфликта заключается не в прозападной ориентации Тарасюка, а скорее в однозначности и бескомпромиссности такой его позиции, в явном нежелании обслуживать промосковское направление. Впрочем, на нынешнем этапе обе стороны конфликта являются его заложниками. Если Янукович сказал, что добьется отставки Тарасюка, то не может отступать. Ющенко, в свою очередь, отстаивает свои конституционные полномочия.

Партия регионов, скорее всего, рассчитывала на то, что Президент примет отставку Тарасюка. Им был бы выгоден такой сценарий: Президент опять вносит кандидатуру Тарасюка или кого-то другого, настолько же прозападно ориентированного, Верховная Рада эту кандидатуру не принимает, и министр неопределенно долгое время находится в подвешенном статусе и.о., легитимность которого кардинально снижается. А такого министра очень легко заменить на любую „ручную” кандидатуру. Сейчас коалицианты именно поэтому и настроены так агрессивно, что они не ожидали такого ожесточенного сопротивления.

Вне всякого сомнения, в ближайшее время дело дойдет и до министра обороны, основа для этого уже готова.

Думаю, что эскалация неправовых методов давления на Тарасюка будет продолжаться. Коалиция будет продолжать свою политику и создавать ему препятствия, вплоть до физического препятствования выполнению обязательств.

Тарасюк, вероятно, также будет продолжать борьбу. Не исключено, что на защиту его позиции будет мобилизовано общественное мнение на Западе. Мировому содружеству не безразлично, кто будет министром, поскольку это политическое лицо государства.

Тарасюк может быть фактически министром в изгнании - с правовой точки зрения такой казус возможен.

Вероятно, что Верховная Рада попробует назначить удобную для коалиции кандидатуру. В этом случае мы можем получить двоевластие в дипломатическом руководстве.

Назначение исполняющим обязанности первого заместителя министра Владимира Огрызка, если такое состоится, - это еще и прекрасный, давно проверенный способ раскола команды Тарасюка. Но кого бы ни назначила на эту должность коалиция, этот человек должен быть готов к значительным трудностям с легитимизацией, в частности в мировой дипломатической среде. Не думаю, что Януковичу нужен такой „неполноценный” министр. Ему все равно придется договариваться с Президентом.

У нас есть все шансы наблюдать функционирование двух министров иностранных дел. Несколько месяцев такая ситуация может вынудить смеяться весь мир. Но в конце концов кому-то все равно придется уступить.

Олесь Доний, руководитель Центра исследований политических ценностей:

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД - СНОВА МЕНЯТЬ КОНСТИТУЦИЮ

Министр иностранных дел и министр обороны - это общая квота Президента и Верховной Рады. Исключительно президентской квотой эти должности ошибочно называют эксперты, которые не читали Конституцию. Эти кандидатуры подает Президент, а утверждает Верховная Рада. Исходя из этого, вполне очевидно, что министр иностранных дел должен быть компромиссной кандидатурой. Тарасюк не вызывает доверия правительства, и понятно, что работать в правительстве он не сможет.

Тарасюк во многих ситуациях действовал как председатель политической партии Народный рух Украины, а не как председатель дипломатического ведомства. И, к сожалению, при всей пронатовской риторике он очень много сделал для того, чтобы Украина отодвинулась от возможности вступления в НАТО. Скажем, полгода тому назад он заявил, что через три года Украина будет в НАТО, и это при том, что он знает результаты соцопросов. Такими оторванными от жизни заявлениями он лишь разжигал антинатовские настроения, тогда как целесообразнее было действовать путем дипломатических договоренностей, просветительской деятельности по вопросу вступления в НАТО.

Проблема с Борисом Тарасюком имеет две стороны. С одной стороны, его четкая пронатовская позиция вызывала абсолютное сопротивление Кремля, который через свои инструменты политического влияния развернул массированную кампанию против Тарасюка, а, с другой - имеет место персональный конфликт между Виктором Януковичем и Борисом Тарасюком. Все эти попытки не допустить встречи Януковича и Председателя Совета Европы, попытка отменить визит премьер-министра в США вызвали личную реакцию Януковича, и, не исключено, что этот персональный конфликт важнее, чем давление со стороны шовинистских кругов Кремля. Поэтому их сотрудничество в любом случае будет очень проблематичным.

Думаю, оптимальным вариантом было бы, если бы Тарасюк сам подал в отставку. Ситуация зашла в тупик, и от этого страдает международное реноме Украины.

Проблема распределения полномочий была заложена Верховной Радой при внесении изменений в Конституцию, и она будет возникать постоянно, независимо от того, кто будет Президентом, а кто премьер-министром, если только они не будут принадлежать к одной политической силе. Потому единственный правовой выход из этой ситуации - это опять таки внесение изменений в Конституцию. На определенном этапе политическая элита будет вынуждена осознать, что Конституция в нынешнем виде не дееспособна, поскольку не определяет четко ни президентскую, ни парламентскую форму правления, и что нас ожидает новая конституционная реформа. В конце концов нужно будет определиться с доминирующей формой правления.

На данном этапе ситуация действительно зашла в тупик. Тарасюк - это уже не просто политический деятель, а символ прозападных стремлений Президента. Его отставка была бы воспринята как капитуляция, поэтому понятно, что он не может на это пойти. Поэтому необходимо найти компромисс, когда бы Президент на каком-то другом фронте смог отвоевать свои позиции.

Проблема коалиции и, в частности, Партии регионов в том, что они хотят всей полноты власти и ведут наступление по всем фронтам, не признавая компромиссов. Но если для Януковича и коалиции отставка Тарасюка является принципиальным вопросом, им нужно будет найти возможность уступить Президенту в другом.

Не вызывает сомнения, что в пакете кулуарных договоренностей при подписании закона о бюджете-2007 были и кадровые назначения. Они касались председателя СБУ и некоторых глав облгосадминистраций (назначение Павла Качура председателем Сумской, а Юрия Павленко - Житомирской обладминистраций - также следствие договоренности). Шла ли речь тогда о Тарасюке, мне неизвестно, но даже если такая договоренность была, то она все равно временная. На сегодня любое примирение является временным и ситуативным. Как только “регионалы" отвоюют свои позиции, они сразу же проведут кадровую чистку. Если им не удается устранить Тарасюка сейчас, они это сделают потом. Уже к концу зимы - началу весны можно ожидать нового обострения отношений между Президентом и правительством.

Разрешение ситуации вокруг министра иностранных дел будет зависеть от тайных кулуарных договоренностей Ющенко и Януковича.

Одно из основных отличий украинской политики от европейской в том, что кризисы у нас решаются благодаря теневым договоренностям. О них общественность не знает - как и о том, идет ли речь в таких договоренностях, кроме кадровых вопросов, о том, чтобы поступиться определенными экономическими интересами.

Галина Ключковская