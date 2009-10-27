Джемилев отказался от охраны и просит у Луценко оружие для своих людей

За радикальными исламистами, которые готовили убийство лидера Крымско-татарского меджлиса Мустафы ДЖЕМИЛЕВА, стоят российские спецслужбы. Об этом в интервью УНИАН сообщил сам М.ДЖЕМИЛЕВ, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

В частности, лидер крымских татар отметил, что «все, сказанное министром Юрием ЛУЦЕНКО, имеет под собой основания. В Министерство внутренних дел Украины поступила информация о том, что меня приговорили к смерти, и вчера (26 октября – УНИАН) были сделаны превентивные аресты».

Но, по словам М.ДЖЕМИЛЕВА, «арестованных вряд ли можно считать инициаторами готовящегося теракта и терактов вообще. Это неадекватные люди, из тех, которые не признают власть и рвут паспорта. Но эти люди лишь орудие. Насколько мне известно из дипломатических источников, разрабатывала план беспорядков российская спецслужба, а конкретно – ГРУ (Главное разведывательное управление РФ – УНИАН), исполнителем в какой-то части должен был стать Рустам КАДЫРОВ, а эти люди - лишь низовое звено».

Лидер Меджлиса сообщил, что вчера он около получаса общался с министром внутренних дел, которые предложил ему охрану. «На что я сказал: если за этим приговором стояли большие державы, то дополнительная охрана мне не поможет, пока просто дайте разрешение на ношение оружия моей охране», - рассказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

Что касается сути конфликта, отметил политик, то, «действительно, у Духовного управления мусульман Крыма и радикальных исламистских организаций есть взаимное неприятие. Потому, что все предлагаемое радикалами не имеет ничего общего с исламом. Собственно говоря, тут даже следует говорить не о радикализме, а об экстремизме, не исключающем террор».

По его словам, «крымско-татарское национальное движение всегда, даже в самые тяжелые для нашего народа времена в условиях режима СССР, исповедовало и исповедует принцип ненасилия. Терроризм же – путь в никуда!».

Как отметил М.ДЖЕМИЛЕВ, для него «очевидно, что к созданию подобного рода организаций в Украине могут быть причастны те государства, которые не желают укрепления демократической Украины. И мы, руководители крымско-татарского народа, первые заговорили о том, что Украинское государство не может так легкомысленно, без согласования с Духовным управлением мусульман Крыма, регистрировать все религиозные организации».

Он также не исключил, что сегодняшняя ситуация возникла еще и потому, что власть хотела ослабить монолитность крымско-татарского движения, разбив его такими группировками. «Мы знаем о том, что среди украинских чиновников есть и такие, что способствуют созданию в Крыму «параллельного» Муфтията. Но, желая ослабить крымских татар, в результате ослабили государственную безопасность. Разумеется, такие чиновники должны быть наказаны», - заявил М.ДЖЕМИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 26 октября министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что активисты «Ат-Такфир валь-Хиджра» «приговорили к смерти» М.ДЖЕМИЛЕВА и его близких соратников, а также готовились совершить ряд террористических актов с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Министр заявил, что Меджлис является «серьезной угрозой» для «Ат-Такфир валь-Хиджра», поскольку «поддерживает традиционный ислам» и критикует деятельность радикальных движений.