Томенко знает, чья фамилия может стать главной интригой на выборах

Главной интригой президентской кампании может стать выход главы государства Виктора ЮЩЕНКО на третье место.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что «его фамилия может быть главной интригой на президентской избирательной кампании». «Мы имеем все основания прогнозировать, что Виктор ЮЩЕНКО может занять третье место», - добавил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, для многих экспертов это может стать неожиданностью, поскольку они прогнозируют ему 5-ое или 6-ое места. «При правильном построении стратегии избирательной кампании, при активной работе его команды он действительно может выйти на третье место», - отметил Н.ТОМЕНКО.

В то же время он выразил удивление по поводу того, что В.ЮЩЕНКО идет на президентские выборы как самовыдвиженец. «Это неожиданность, что Президент Украины принял решение идти самовыдвиженцем на выборы», - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его словам, возможно, это произошло из-за того, что команда не была уверена, что В.ЮЩЕНКО наберет большинство голосов хотя бы в одной из партий, поэтому решили пойти путем самовыдвижения.