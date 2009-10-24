Херсонский губернатор вернулся на руководящую должность в НСНУ

Председателем Херсонской областной организации партии «Народный союз Наша Украина» во второй раз, после длительного перерыва, избран глава Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, Б.СИЛЕНКОВА выбрали сегодня на областной партконференции НСНУ.

За Б.СИЛЕНКОВА проголосовали 99 делегатов конференции, 5 - «воздержались».

Конференция также признала неудовлетворительной работу предыдущего руководства Херсонской облорганизации НСНУ, однако не смогла заслушать отчет Контрольно-ревизионной комиссии, поскольку на конференции отсутствовали ее представители.

Также не было на собрании прежнего руководства организации.

Шесть членов президиума Херсонской областной организации партии «Народный союз Наша Украина», в том числе её председатель Александр ЮХНЕНКО, недавно решили выйти из партии в знак протеста против повторного принятия главы ОГА Б.СИЛЕНКОВА в НСНУ.

Президиум «Нашей Украины» повторно принял Б.СИЛЕНКОВА в ряды партии 7 октября 2009 года.

Как сообщалось, в феврале 2008 года Б.СИЛЕНКОВ, который был на тот момент главой Херсонской облорганизации НСНУ, заявил о своем выходе из партии и вступил в «Единый Центр».