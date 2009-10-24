На Майдане начался съезд по выдвижению Тимошенко (дополненная)

На Майдане Незалежности в Киеве начался 9 съезд Всеукраинского объединения «Батьківщина» по выдвижению лидера партии, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО кандидатом на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятие прибыли десятки тысяч граждан. Также в съезде принимают участие некоторые члены Кабинета министров Украины, народные депутаты от БЮТ, некоторые депутаты от фракции НУ-НС, в частности лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО, его заместитель Александр ТРЕТЬЯКОВ, Роман ЗВАРИЧ и другие.

Все они разместились в ложе для гостей, которая находится возле сцены.

Кроме того, освещают проведение съезда несколько сот представителей СМИ.

Съезд открыл первый вице-премьер-министр Украины, первый заместитель председателя партии “Батьківщина” Александр ТУРЧИНОВ.

«Мы начинаем съезд нашей «Батьківщини», на который собрались все делегаты и около 200 тысяч свободных граждан независимой Украины. Мы с вами должны принять решения, которые на десятки лет формируют будущее нашего государства», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Участники съезда поддержали повестку дня, в которой лишь один вопрос – выдвижение лидера «Батьківщини» в кандидаты в Президенты.

После открытия съезда прозвучал государственный гимн в исполнении Александра ПОНОМАРЕВА.