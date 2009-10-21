Байдена отрядили в Европу восстанавливать доверие к США - WT

Вице-президент США Джозеф БАЙДЕН-младший прибыл сегодня в столицу Польши в рамках весьма деликатного дипломатического турне по восстановлению доверия. Об этом сегодня пишет «The Washington Times» в статье «Байдена послали успокаивать Европу в связи с попытками примирения с Россией», перевод которой приводит ИноСМИ.ру .

Как отмечает издание, потребность в таком визите была вызвана внезапным отказом администрации Барака ОБАМЫ от системы противоракетной обороны, что «вновь усилило глубоко укоренившуюся тревогу в этом регионе, где Соединенные Штаты считают единственным надежным противовесом грозному российскому соседу».

«Своим визитом и встречами с высшим руководством Польши, Чехии и Румынии на этой неделе вице-президент надеется успокоить трех союзников США по НАТО, заверив их в том, что Соединенные Штаты по-прежнему глубоко преданы делу обеспечения безопасности этих стран…», пишет "The Washington Times".

По информации издания, «ожидается, что БАЙДЕНА будут тепло приветствовать. Но в ходе конфиденциальных встреч с президентами, премьер-министрами и лидерами оппозиции во всех трех странах ему также обязательно напомнят о той исторической напряженности, из-за которой недавние американские инициативы, направленные на сближение с Россией, вызвали глубокие подозрения. БАЙДЕН надеется снизить эту нервозность».

Но главная побудительная причина поездки Дж.БАЙДЕНА ни для кого не является секретом.

"Он устраняет повреждения и ликвидирует последствия - все просто и понятно", - сказал Дэймон УИЛСОН, который при Президенте США Джордже БУШЕ был старшим директором по европейским делам в Совете национальной безопасности.

"Вице-президент понимает, что главное это совсем не противоракетная оборона, а утрата доверия, - заявил Д.УИЛСОН, работающий сейчас директором Программы международной безопасности в Атлантическом совете США, - это та проблема, которая все нарастает, нарастает и нарастает".