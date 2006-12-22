Ющенко и Путин подвели итог своих переговоров в Киеве

Следующее заседание межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин» состоится в мае-июне в России

Об этом на пресс-конференции по результатам заседания межгосударственной комиссии «Ющенко-Путин» сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Говоря о сегодняшней встрече, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что состоялся конструктивный диалог с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, с российской делегацией.

«Сегодня заложены основы качественного механизма в отношениях между Украиной и Россией. Мы подтвердили формат комиссии как рабочий формат, который позволяет систематизировать главные задачи стратегического партнерства между Украиной и Россией», - подчеркнул он.

По его словам, отныне встречи на уровне президентов будут носить регулярный характер.

В.ЮЩЕНКО отметил, что встречи будут проходить как минимум два раза в год в рамках заседания межгосударственной комиссии.

У России нет оснований для пересмотра газовых договороворенностей

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН заявляет, что у российской стороны нет никаких оснований для пересмотра газовых договоренностей с Украиной.

В.ПУТИН сказал, что у России с Украиной заключены долгосрочные контракты на поставки газа. По его словам, Россия всегда обеспечивала, обеспечивает и будет обеспечивать Украину газом. В том числе, она готова обеспечивать транзитные поставки газа из Туркменистана.

«Мы не видим оснований для пересмотра договоров», - сказал В.ПУТИН.

Президент России добавил, что Россия готова на рыночных основаниях сотрудничать с Украиной в газовой сфере и в случае, если возникнет такая необходимость, увеличить объемы поставок газа в Украину.

В свою очередь, Президент Украины В.ЮЩЕНКО отметил, что в ходе встречи с В.ПУТИНЫМ обсуждались перспективы взаимоотношений в энергетической сфере, в том числе поставок и транзита газа в Украину.

В то же время, по его словам, «в технику вопроса мы не вникали».

По словам В.ЮЩЕНКО, «это не вопрос для обсуждения президентов».

Ющенко и Путин видят основания возобновить переговоры по Приднестровью

Президенты Украины и России Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН считают, что есть все основания возобновить переговоры по Приднестровскому конфликту в формате «5+2».

Об этом на пресс-конференции сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

По его словам, в ходе встреч обсуждались перспективы сотрудничества России и Украины на международной арене. В частности, говорилось об урегулирования Приднестровского конфликта.

«Я хотел бы сказать, что за последние месяцы, как мы считаем, есть определенный прогресс», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что удалось внедрить таможенный режим, который максимально детинизирует ситуацию на границах, с другой стороны удалось возобновить пассажирское сообщение между Россией, Украиной, Приднестровьем, Молдавией.

«Мы считаем, что на сегодняшний день есть все основания говорить о перспективах возобновления переговорного процесса «5+2» - это очень важно», - сказал Президент Украины.

Президенты договорились продолжить работу по организации совместных пунктов пропуска на границе

Говоря о подписанном сегодня соглашении о внесении изменений к соглашению между правительствами двух стран про пункты пропуска через государственную границу между Украиной и Россией от 8 февраля 1995 года, В.ЮЩЕНКО сказал, что они с В.ПУТИНЫМ договорились продолжить работу по объединению таможенных служб, унификации таможенных режимов и строительстве соответствующих пунктов пропусков и так далее.

Также очень важную роль Президент Украины придал подписанию соглашения о реадмиссии. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это сложнейшая проблема для Украины, поскольку каждый год ей приходилось за бюджетные средства содержать беженцев.

«Это качественный прорыв в этом направлении» , - подчеркнул Президент .

В ближайшие недели будет разработан план сотрудничества на два года

В ближайшие две-три недели будет разработан план действий украинско-российского двухстороннего сотрудничества на 2007-2008 годы.

Президент подчеркнул, что в ближайшие недели, до февраля будет сформирован план мероприятий по урегулированию самых сложных вопросов двухсторонних отношений.

«Мы считаем, что в ближайшие две-три недели будет сформирован план действий на 2007-2008 годы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также сказал, что стороны подтвердили готовность разработать до следующего заседания межгосударственной комиссии (май-июнь 2007 года - УНИАН) декларацию о стратегическом партнерстве между Украиной и Россией, где будут закреплены стратегические позиции по наиболее актуальным вопросам.

Говоря о сегодняшнем заседании комиссии, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что большое внимание было уделено сотрудничеству в экономической сфере.

Также шла речь о сотрудничестве в освоении космоса, авиации и так далее.

«На мой взгляд, мы провели активное и продуктивное заседание», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив, что он удовлетворен результатами.

В свою очередь, Президент РФ Владимир ПУТИН сказал, что полностью согласен с оценками встречи, высказанной его украинским коллегой. «Я также оцениваю итоги нашей работы позитивно», - подчеркнул он, добавив, что это проявляется в общем стремлении предать нашему партнерству более высокое качество.

Также, по его словам, об этом свидетельствует целый рад качественных предложений в конкретных сферах сотрудничества.

В.ПУТИН отметил, что с учетом этих предложений будет доработан проект плана действий на ближайшие два года.

Ющенко назвал главный прорыв в украинско-российских отношениях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает главным прорывом в украинско-российских отношениях отсутствие конфликтности при решении проблем.

По словам В.ЮЩЕНКО, по многим вопросам украинско-российских отношений требуется время и взаимопонимание. Кроме того, отметил он, по некоторым вопросам есть политизация, которая мешает снять их с повестки дня.

В то же время Президент Украины подчеркнул: «Самый главный прорыв – это то, что есть не только взаимопонимание, а и нет конфликтности при решении вопросов».

Он отметил, что межгосударственная комиссия – это хороший механизм решения всех конфликтных вопросов в двухсторонних отношениях.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что у ходе заседания комиссии наработаны 22 ключевых пункта в украинско-российском диалоге.

Глава Украинского государства сказал, что через две недели в телефонном режиме снова намерен обсудить их с Президентом России. При этом он отметил, что в ходе сегодняшней встречи по всем позициям получил удовлетворительный ответ.

В свою очередь, Президент России Владимир ПУТИН сказал, что в ходе сегодняшней двухсторонней встречи «не было эмоциональных проблем».

«Был конструктивный, добрый, дружественный разговор», - сказал В.ПУТИН. По его словам, переговоры прошли предельно прагматично и в деловом ключе.

Он отметил, что у обеих сторон есть желание искать компромиссы при решении возникающих проблем. В.ПУТИН добавил, что в этом смысле удовлетворен проведенными переговорами.

Вопросы по ЧФ и Азово-Керченскому проливу будут решаться

Вопросы по Черноморскому флоту и Азово-Керченскому проливу будут решаться на основе имеющейся нормативной базы и международного права.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО они договорились решать спорные вопросы, в частности, проблему Черноморского флота и Азово-Керченского урегулирования, на основе имеющихся уже базовых документов, а также международного права.

По словам В.ПУТИНА, стороны выразили готовность искать пути дальнейшего сближения позиций в этих вопросах.

Уровень экономического сотрудничества не соответствует потенциалу двух стран

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН считает, что уровень экономического сотрудничества Украины и России не соответствует потенциалу двух стран.

В.ПУТИН сообщил, что в ходе встречи обсуждались вопросы экономического сотрудничества. По его словам, было отмечено, что существующий уровень пока не соответствует потенциалу двух стран.

«Как итог, мы договорились усилить экономический блок взаимодействия и впредь не допускать темпов снижения нашего сотрудничества и роста товарооборота», - подчеркнул В.ПУТИН.

Также, по его словам, стороны договорились наполнить конкретным содержанием работу по улучшению инвестиционного климата, что, по мнению Президента РФ, в целом оживит деловые контакты между двумя странами.

В.ПУТИН сообщил, что обсуждались и ряд совместных проектов, в частности, по мирному использованию атомной энергии, освоению космоса, самолетостроения, транспортной сферы.

«Высказанные здесь идеи будут прорабатываться нашими экспертами», - подчеркнул Президент России.

По его словам, важной темой двухстороннего сотрудничества являются вопросы приграничного сотрудничества. «Мы договорились честно координировать работу в этом направлении», - отметил В.ПУТИН.

Важной составляющей двухсторонних украинско-российских отношений В.ПУТИН назвал и гуманитарную сферу. Он пообещал, что руководство стран будет способствовать сохранению национальной культуры и языка граждан в Украине и в России.

В.ПУТИН предал важное значение совместному празднованию 200-летия писателя Николая Гоголя.

Заканчивая вступительную речь, В.ПУТИН подчеркнул, что обе страны осознают в полной мере выгоду стратегического партнерства.

Он также подчеркнул, что отношения Украины и России должны и будут строиться на прагматической, равноправной, добрососедской, дружественной основе.

Российская сторона подчеркивает важность рыночных основ отношений в энергетической сфере

В частности, В.ПУТИН подчеркнул, что российская сторона подчеркивает важность «сохранения приверженности к применению рыночных отношений в энергетической сфере, зафиксированных в соглашении от 4 января 2006 года».

Он сказал, что все должны хорошо понимать, насколько важно конструктивное взаимодействие в этом вопросе: «Это важно как для стабильного сотрудничества в сфере энергетики между нашими странами, так и для обеспечения энергетической безопасности в Европе».