Тимошенко: Ющенко взял на себя ответственность Януковича

“Мне жаль, что Президент подписал самый плохой бюджет в истории Украины и взял на себя ответственность за обнищание народа, которая должна была принадлежать ЯНУКОВИЧУ”, - заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя сообщение о подписании главой государства госбюджета-2007.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, „Внедрение непрозрачных схем. Вмешательство в деятельность органов местного самоуправления. Существенное уменьшение темпов роста минимальной заработной платы. Тенизация и коррупция...» - Это все цитаты о бюджете, которые принадлежат советникам Президента и депутатам от „Нашей Украины”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО: “Если президентские советники говорили о теневом и коррумпированном бюджете, то зачем же Президенту было его подписывать? Чтобы поддержать тень и коррупцию? Тем более, что в проекте бюджета не была учтена ни одна поправка Президента. Правительство просто поиздевалось над ЮЩЕНКО. После таких заявлений подписывать бюджет – это признать поражение страны перед кланами”.

По убеждению лидера БЮТ, “В.ЮЩЕНКО не имел морального права подписывать бюджет, зная обо всех его изъянах. Нужно было оставить право подписи Александру МОРОЗУ вместе с ответственностью, как это предусмотрено Конституцией”.

“Вся бюджетная эпопея напоминает мне эпизод из Ильфа и Петрова, когда Остап Бендер выменял стул у Эллочки Щукиной на ситечко для чая”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Еще напоминает лидер БЮТ, “два дня назад партия „Наша Украина” обвинила нашу фракцию в предательстве национальных интересов и идеалов Майдана за якобы намерения преодолеть вето на бюджет, которое мы преодолевать не собирались. Сегодня эти ребята будто воды в рот набрали...”