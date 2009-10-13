У Тимошенко или Януковича полной власти не будет, хоть на уши станут?

Народный депутат Давид Жвания считает, что главной задачей новоизбранного президента должна стать реализация конституционной реформы с избранием президента в парламенте. Об этом он сказал в интервью «ЛIГАБiзнесIнформ», сообщает пресс-служба парламентария.

«Я бы не советовал жить иллюзией и думать, что можно будет обратно вернуть президентскую форму правления. Изменения в Конституцию могут быть только в сторону парламентаризма. И даже если будущий президент – Тимошенко или Янукович - будет на ушах стоять, полноту власти не получит. Если у кого-нибудь вообще в голове жужжит, что можно вернуться к президентской форме правления, пусть об этом забудут», - сказал он.

«Пришло время менять Основной закон. Действующая его редакция во многих разделах - постсоветская. Нам нужна «Конституция счастья». А сейчас у нас «Конституция страха», потому что на момент ее создания мы боялись потерять государственность», - подчеркнул Жвания, сообщив, что имеет собственный проект Конституции, отработанный до мелочей. «Многое в Основном законе надо привести в соответствие с европейскими нормами прав и свобод человека. В целом потребуется около 1300 изменений фактически в каждую статью», - сказал народный депутат.

По словам Жвании, идею расширения парламентских функций и приведения Конституции в порядок понимают все. «Скажем кратко: когда мы говорим "демократия" - имеем в виду парламентаризм, когда же говорим "президентская форма правления" - это не демократия. Это азиатская форма развития», - подытожил Давид Жвания.