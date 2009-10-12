В Едином Центре говорят, что Украину опять попытаются расколоть

Партия “Единый Центр” начала всеукраинскую кампанию “Спроси кандидата”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«В канун президентских выборов все кандидаты заверяют, что они лучшие. Эти люди собираются спасать страну, но не говорят, как будут это делать. Они не говорят об этом конкретно, поскольку боятся потом за это отвечать. И поэтому “Единый Центр” начал гражданскую кампанию «Спроси кандидата», - заявил сегодня председатель “Единого Центра”, народный депутат Игорь КРИЛЬ во время пикетирования Киевского городского совета активистами “Единого Центра”.

По сообщению пресс-службы, свыше 500 единоцентристов пикетировали Киевский городской совет в ответ на запрещение столичным мэром Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ проведения в Киеве гражданской кампании «Спроси кандидата». “Единый Центр” с 1-го октября разместил биг-борды во всех регионах Украины с вопросами к основным кандидатам в Президенты, но только в Киеве произвольным указанием мэра кампания была заблокирована, утверждают в партии.

Как сообщает пресс-служба, «Спроси кандидата» ставит целью побуждать наших соотечественников к осознанному выбору во время избрания Президента Украины. Цель кампании - не только привлечь внимание украинцев к качеству обещаний претендентов на высшую государственную должность, но и заставить анализировать и оценивать лозунги и речи политиков.

«Мы стремимся заставить избирателей реально взвешивать, какой будет страна в случае прихода того или другого кандидата к власти. Мы рассчитываем, что эта кампания заставит граждан быть гражданами и требовать от политиков конкретики, а не словоблудия», - заявил И.КРИЛЬ.

Лозунг кампании: «Спроси у кандидата – сделай власть ответственной!». На биг-бордах сформулированы вопросы до пяти ключевых претендентов на президентскую должность, каждый из которых является представителем власти.

«Единый Центр» не выступает против ни одного из кандидатов, - объясняет И.КРИЛЬ. – Также мы и не агитируем за кого-то из них. Главным адресатом нашей кампании является избиратель, гражданин. Мы убеждены, что только умные, небезразличные и требовательные, а, следовательно, сильные люди способны избрать качественную власть». По мнению председателя “Единого Центра”, «нынешняя избирательная кампания будет кампанией подкупа и популизма со стороны основных кандидатов. Популизм мы уже видим по всей Украине, а подкуп увидим на исходе кампании. Одновременно будут применены старые методы, направленные на раскол Украины. И поэтому “Единый Центр” будет отслеживать все происходящее. И доносить всю правду людям».