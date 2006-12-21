Визит Путина не внесет ясности в двусторонние отношения

Народный депутат, член фракции «Наша Украина» Давид ЖВАНИЯ считает, что визит в Украину Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА не внесет ясности в двусторонние отношения.

В интервью УНИАН депутат высказал мнение, что сегодня перед Россией стоит серьезный вопрос: с какой позицией приехать сейчас в Украину, какую ревизию отношений провести.

«Я думаю, что дипломаты, которые готовят визит, попали в тупик: с одной стороны, есть политика: России нужно закрепить как победу приход к власти той политической силы, которую она поддерживала. С другой стороны - есть экономика: цена на газ», - подчеркнул Д.ЖВАНИЯ.

Он напомнил о существующих договоренностях официального Кремля с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ относительно цены на газ. «Но они не выполнялись и выполняться не будут – министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ уже заявил, что Россия не может пойти на компромисс и поставлять природный газ в Украину по заниженным ценам, по сути, дотировать энергетику Украины. Ведь в основе нынешней идеологии России лежит так называемая «энергетическая империя» - непонятно только кто император: «директор» Газпрома?», - отметил Д.ЖВАНИЯ.

Депутат подчеркивает, что нельзя забывать о самом главном - приближаются российские президентские выборы 2008 года. «В большой игре России заложено, что Украина должна выглядеть своеобразным внешним раздражителем. Кто бы ни был в Украине властью, он должен был быть представлен как несуразная система, как анархический беспорядок, как страна, где не с кем общаться», - считает он. По словам Д.ЖВАНИИ, предвыборной России удобна формула: «Украина - страна без развития, с войной между Президентом и премьером и непонятным геополитическим курсом». По крайней мере, подчеркивает депутат, так за последние 2 года выглядят отношения Украина-Россия. «Однако на самом деле с возвращением во власть одного Виктора (ЯНУКОВИЧА – УНИАН) это раздражение во многом снято, теперь осталось все-таки договориться с другим Виктором (ЮЩЕНКО – УНИАН). Таким образом, Украина рискует вернуться в плотные объятия Кремля», - сказал Д.ЖВАНИЯ.

По его словам, сегодня у Украины нет другого выбора, чем движение в Европу, и это понятно основной массе населения. «Даже если кто-то хочет, чтоб Украина двигалась в империю, то и двигаться нам не с чем: в Украине нет таких энергетических ресурсов, а младшей сестрой России мы уже были», - сказал Д.ЖВАНИЯ.

Депутат отмечает, что Украина неоднократно заявляла, что она все-таки склонна к европейской модели социального общества, и ее договоренности с европейскими соседями (Польшей, Германией) к относительно общим вопросам европейской безопасности и единой энергетической стратегии не могли не приостановить газовый напор России. «Поэтому напрашивается вывод – во время ревизии отношений придется учесть европейский тон Украины. Хотя я все-таки позволю себе сомневаться, что В.ПУТИН приедет в Украину, слишком уж кратковременен формат и сложна цель (сильные ревизию не проводят, сильные наступают). Почему-то до сих пор хочется пошутить: теперь В.ПУТИНУ придется попытаться угостить той конфеткой, от которой сам отказался, но уже другого Виктора», - сказал он.