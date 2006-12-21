Бродский: земля дерибанилась, как на конвейере у Форда

Депутат Киевсовета Михаил БРОДСКИЙ охарактеризовал сегодняшнюю сессию Киевского городского совета как «злодейство в прямом эфире».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе М.БРОДСКОГО, по его словам, под прицелом телекамер «земля дерибанилась, как на конвейере у Форда, каждые 10 секунд социалисты, «регионалы» и Блок Черновецкого голосовали за лишение Киева очередного участка».

Как сказал М.БРОДСКИЙ, только за сегодняшний день потери столичной общины от деятельности муниципальной мафии составили свыше 1 млрд. грн.

«Но все свидетельствует о том, что вскоре в Киеве состоятся досрочные выборы городского председателя и Киевсовета, после которых мы все эти участки возвратим снова в собственность столицы, или заставим заплатить за полученную землю рыночную цену», - подчеркнул М.БРОДСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время заседания Киевсовета было проголосовано, по информации секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО, свыше 250 вопросов, касающихся выделения и продажи земель, в том числе с аукциона. Приблизительная сумма, которую получит бюджет от принятия этих земельных вопросов, около 100 млн. грн., сообщил журналистам О.ДОВГИЙ. При этом он отметил, что многие вопросы касались выделения земли для больниц, детских садов и т.д.