ВР сегодня будет работать, пока не будет принят закон о Кабмине
16:46, 21 декабря 2006Политика
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"За" проголосовал 231 нардеп из 442
Верховная Рада Украины сегодня будет работать в пленарном режиме до тех пор, пока не будут рассмотрены все поправки к проекту закона о Кабинете Министров и не будет принято решение по этому нормативному акту.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого решения 231 народный депутат из 442, зарегистрированных в сессионном зале.
Всего к проекту закона о Кабинете Министров, внесенному на рассмотрение парламента во втором чтении, было предложено 588 поправок.
В настоящее время парламент успел рассмотреть чуть больше 300 поправок.
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