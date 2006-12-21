ВР сегодня будет работать, пока не будет принят закон о Кабмине

Верховная Рада Украины сегодня будет работать в пленарном режиме до тех пор, пока не будут рассмотрены все поправки к проекту закона о Кабинете Министров и не будет принято решение по этому нормативному акту.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого решения 231 народный депутат из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Всего к проекту закона о Кабинете Министров, внесенному на рассмотрение парламента во втором чтении, было предложено 588 поправок.

В настоящее время парламент успел рассмотреть чуть больше 300 поправок.