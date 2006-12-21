Почему Ющенко опоздал на встречу с губернаторами и мэрами

Пресс-служба Президента Украины поясняет, что начало встречи главы государства Виктора ЮЩЕНКО с представителями органов местной исполнительной власти и местного самоуправления задержалось в связи с напряженным графиком работы Президента.

Как сообщает пресс-служба главы государства, утром В.ЮЩЕНКО провел заседание украинской части Межгосударственной украинско-российской комиссии Ющенко-Путин.

Затем состоялась встреча Президента с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, в которой также приняли участие вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА. Главный вопрос встречи – бюджет 2007 года.

Начала заседания главы государства с представителями органов местной власти не дождались шесть человек: городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН, председатель Донецкого облсовета Анатолий БЛИЗНЮК, председатель Херсонского областного совета Владимир ДЕМЁХИН, премьер-министр АР Крым Виктор ПЛАКИДА, председатель Верховной Рады АР Крым Анатолий ГРИЦЕНКО и городской председатель Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Пресс-служба Президента обращает внимание, что всего на встречу приглашены 88 человек.