Ющенко хочет увести Украину от «сельского представления» Тимошенко

Решение о внесении кандидатуры Петра ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел было продиктовано насущной потребностью украинского политикума в эффективных кадрах.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в Крыму, где состоялись тактические учения Военно-морских Сил Украины.

Президент выразил убеждение, что «сегодня стоит звать в украинскую политику эффективных политиков, которые могли бы на высоком уровне представить государственные интересы».

По его словам, «нам нужно выходить из того тупика, который сформировала премьер из пустых кресел министров, когда Украину не может представлять на ключевых международных переговорах и многосторонних встречах министр иностранных дел. Потому что его просто нет». «Это какое-то сельское представление о том, как можно жить в современном мире, представлять и реализовывать национальный интерес и добиваться успехов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства отметил, что в свое время был удивлен инициативами премьер-министра относительно отставок ряда компетентных специалистов, которые, в частности, возглавляли МИД, Министерство финансов, Министерство обороны, Министерство транспорта и связи.

«Как можно готовить бюджет, готовиться к Евро-2012, нести десятки общенациональных проектов, если у нас нет укомплектованной исполнительной власти – от министров до руководителей районного уровня», – сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Президент внес в парламент кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность министра иностранных дел.