Ляпина: БЮТ провоцирует ПР на тупоголовые действия

Фракция БЮТ и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заинтересованы в том, чтобы работа Верховной Рады была заблокирована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам народный депутат от НУ-НС Ксения ЛЯПИНА.

По ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО необходимы «те, на кого можно было бы показать пальцем и сказать: я хотела, я заложила, я вам всем все пообещала, и все это заложено в бюджете, но эти злые люди не приняли бюджет».

Как отметила К.ЛЯПИНА, Ю.ТИМОШЕНКО нужно, чтобы работа парламента была заблокирована, «чтобы в нем правду не говорили, и чтобы работы не было».

По ее словам, именно поэтому фракция БЮТ настаивает на рассмотрении кадровых вопросов, поскольку прекрасно понимает, что в таком случае работа парламента может быть заблокирована Партией регионов.

К.ЛЯПИНА выразила убеждение, что у коалиции нет голосов для кадровых назначений, а Ю.ТИМОШЕНКО не хочет, чтобы эти вопросы открыто поддержала фракция КПУ, поскольку это будет означать, что «Ю.ТИМОШЕНКО берет на себя ответственность за создание коммунистическо-олигархической коалиции», а такое объединение с коммунистами может привести к падению ее рейтинга в западной и центральной Украине.

«Это исключительная провокация БЮТ», - отметила К.ЛЯПИНА и добавила, что «БЮТ хочет спровоцировать фракцию Партии регионов на очередные, простите, тупоголовые действия по блокированию трибуны».