Литвин сказал, где можно будет почитать компромат во время выборов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что во время президентских выборов компромат на кандидатов будет размещаться на бигбордах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

«Сейчас идет процесс принюхивания к потенциальным кандидатам и собирается компромат, который впервые как ноу-хау будет размещен на больших рекламных щитах, так называемых «бигбордах», - сказал он.

По его словам, наиболее жесткая борьба начнется после первого тура президентских выборов, когда проигравшие будут делать все для срыва выборов, а другие - чтобы выборы завершились.

В.ЛИТВИН также не исключает, что после первого тура будет поставлен вопрос о пересчете избирательных бюллетеней.

По его словам, любая сторона будет считать себя обворованной в голосах.

По его мнению, оснований для этого более чем достаточно.

По словам В.ЛИТВИНА, об этом свидетельствуют заявления политиков в отношении членов избирательных комиссий, мол, если они на выборах сработают нормально, то попадут в партийные списки на выборы в местные советы и следующие выборы в Верховную Раду Украины.

«Это открытый подкуп членов избирательных комиссий с единственной мотивацией – сделай результат на президентских выборах и мы с тобой потом рассчитаемся», - подчеркнул председатель ВР.

В.ЛИТВИН также сообщил, что эксперты подсчитали стоимость президентских выборов в Украине – 1,5 млрд. дол.