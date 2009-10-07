Наливайко рассказал, когда получил прививку от цензуры

Первый заместитель – исполняющий обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег НАЛИВАЙКО заявляет, что не допустит введения цензуры при реализации проекта “Канал территориальных общин”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на совещании по вопросам защиты свободы слова и развития теле- и радиопространства под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Реагируя на замечания, в том числе Президента, о возможных притеснениях свободы слова во время реализации этого проекта, О.НАЛИВАЙКО подчеркнул, что во время его пребывания в должности генерального директора Информационного агентства УНИАН «навсегда получил прививку» от возможности введения цензуры.

Он напомнил, что именно с агентства УНИАН в 2002 году началась борьба за свободу слова, которая завершилась на Майдане в 2004 году. По его словам, именно после публикации одной информации из «темников» о якобы причастности лидера оппозиции (Виктора ЮЩЕНКО – УНИАН) к продаже оружия в Грузию началась борьба журналистов за свободу слова. «И началась она в УНИАН», - подчеркнул О.НАЛИВАЙКО.

«И хочу сказать не как чиновник, а как журналист, я получил прививку на всю жизнь и не планирую изменять тем принципам (принципам свободы слова и демократии – УНИАН)», - сказал О.НАЛИВАЙКО.

Говоря непосредственно о проекте Госкомтелерадио об организации системы сотрудничества между областными телерадиовещательными компаниями, он отметил, что на сегодняшний день ни одного решения еще не принято. По словам О.НАЛИВАЙКО, состоялось только три совещания по поводу возможной реализации этого проекта, который был задуман его предшественниками еще пять лет назад.

О.НАЛИВАЙКО отметил, что толчком к рассмотрению этого вопроса было то, что сегодня необходимо объединять регионы Украины. «И, по моему мнению, этим мостиком могло бы стать то существующее телевизионное пространство, которое создают наши областные телевизионные телерадиокомпании», - сказал он, отметив, что в разных регионах должны видеть, как живут в других регионах.

Он проинформировал Президента, что Госкомтелерадио планирует создать банк телематериалов – фонд лучших образцов, к которому будут иметь доступ все без исключения телерадиокомпании. При этом О.НАЛИВАЙКО подчеркнул, что в любом случае речь не идет о вмешательстве в редакционную политику того или другого телерадиоканала.

Исполняющий обязанности председателя Госкомтелерадио рассказал и о сроках реализации проекта, и о финансировании, и об использовании мощностей киевских телеканалов для улучшения контента областных ТРК.

Отдельное внимание он уделил юридическому вопросу. О.НАЛИВАЙКО подчеркнул, что не планируется создавать никаких оргструктур. По его словам, само название «Канал территориальных общин» является названием проекта, а не нового телеканала. «Грубо говоря, координация между каналами будет как в библиотеке: хороший качественный библиотекарь может показать, где взять, что взять и посоветовать, что, на его взгляд, нужно прочитать. И эти функции будет исполнять исключительно Киевская областная государственная телерадиокомпания», - сказал он.

О.НАЛИВАЙКО пообещал, что как менеджер сделает все, чтобы осуществить этот проект и чтобы он был успешным.

В свою очередь, Президент Украины В.ЮЩЕНКО выразил недоумение, зачем региональным телеканалам информировать свой регион о жизни другого региона, если для этого есть много общенациональных каналов. Президент в который раз высказал опасение, что этот проект создается с политической целью для того, чтобы ввести ручное управление региональными телеканалами во время избирательной кампании. Он также высказал мнение, что в правовом плане идея Госкомтелерадио является незаконной.