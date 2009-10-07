Эксперт считает, что Янукович прокололся с социальными стандартами

Эксперты отмечают «примитивность» избирательной кампании лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и считают, что даже повышение социальных стандартов не поможет ему в достижении ожидаемого результата на президентских выборах.

В частности, такое мнение высказал заместитель Директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ в комментарии, переданном УНИАН.

«Политологи и политтехнологи предупреждали Партию регионов об опасности одноосевой и примитивной кампании. Теперь «регионалы», сняв проблему повышения прожиточного минимума, должны будут предложить обществу программу по другим «болевым точкам» социальной политики. Однако в команде В.ЯНУКОВИЧА на этот вызов нет ответа, поскольку был задействован откровенно ограниченный инструментарий политической дискуссии», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, вчерашнее результативное голосование парламента по повышению социальных стандартов не станет вершиной эффективной стратегии ведения предвыборной кампании ПР.

«С точки зрения технологий «регионалы» откровенно «передержали» проблему. В ходе предвыборной кампании этот аргумент не будет настолько действенным, как ожидали технологи В.ЯНУКОВИЧА», - убежден эксперт. Более того, по его словам, непоследовательность и деструктивность, которые длительное время демонстрировали депутаты от оппозиции, блокируя трибуну ВР и срывая заседания парламента, окажут негативное влияние на электоральную поддержку Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году», которым предусматривается повышение прожиточного минимума и минимальной заработной платы уже с 1 ноября текущего года.

Партия регионов поддержала законопроект, в то время как правительство и фракция БЮТ его раскритиковали.