Регионалы хотят завтра снять четырех министров

Фракция Партии регионов завтра будет настаивать на освобождении от должностей четырех министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщила заместитель лидера фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

По ее словам, регионалы в этом вопросе не предлагают ничего нового, и будут требовать, чтобы из правительства ушли те министры, которые дискредитировали себя и которые “вызывают возмущение в обществе”.

В частности, по ее словам, это касается министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, министра образования Ивана ВАКАРЧУКА, министра труда Людмилы ДЕНИСОВОЙ и министра здравоохранения Василия КНЯЗЕВИЧА.

«Я считаю, что эти министры должны уйти из правительства, и мы будем требовать их отставки», - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли регионалы блокировать работу ВР, если в парламенте не будет поддержана эта инициатива, А.ГЕРМАН сказала: «Мы ставим вопрос об освобождении от должностей этих четырех министров, и от того, прислушиваются ли к нашему требованию, и будет зависеть последующий ход событий в Верховной Раде».