Кириленко знает, когда депутаты глаза стыдливо опускают

Депутатская группа «За Украину!» поддержит законодательные инициативы относительно уменьшения заработной платы депутатам и высокопоставленным чиновникам. Об этом, выступая вчера в парламенте, сказал председатель депутатской группы «За Украину!» Вячеслав Кириленко.

«Группа «За Украину!», как давний инициатор всяческих ограничений чиновников, будет голосовать по всем этим законопроектам, - сказал он. - Вопрос только в том, что у нас в зале 15 кандидатов в президенты и вопрос в том, чтобы они не забыли о том, что ВР сейчас примет в виде постановлений».

Кириленко отметил целесообразность уменьшения зарплаты депутатам и чиновникам, в то же время отметив, что «депутаты еще имеют депутатскую неприкосновенность и депутатские льготы». «Однако по этим темам Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности полтора года лежит без движения в парламенте. Ни БЮТ, ни ПР об этом законопроекте даже думать не хотят, - отметил он. – А законопроекты относительно отмены льгот или заговариваются еще на уровне комитетов, или здесь успешно проваливаются» .