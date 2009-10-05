Ющенко обсудил ситуацию с делегацией Вселенского патриархата

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял делегацию Вселенского патриархата – митрополита Французского ЭММАНУИЛА, генерального секретаря Священного синода архимандрита Эльпидофороса ЛАМБРИНИАДИСА и священника Василиуса ПАПАФАНАСИУСА.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, встреча состоялась по договоренности со Вселенским патриархом ВАРФОЛОМИЕМ.

Во время встречи стороны выразили удовлетворение развитием диалога, начало которому положила в прошлом году во время визита в Украину встреча Вселенского патриарха ВАРФОЛОМИЯ по случаю празднования 1020-летия крещения Киевской Руси. В частности, собеседники отметили прогресс в отношениях между православными Украины, налаживании ими постоянного общения и т.п.

Президент, кроме прочего, подчеркнул необходимость углубления и расширения межцерковного диалога с целью преодоления межправославных противоречий и образования в Украине единой православной церкви.

Делегация Вселенского патриархата находится в Украине согласно решению Священного Синода Вселенского патриархата с целью детального ознакомления с ситуацией в украинском православии, поиска путей урегулирования существующих проблем.