Фельдман предлагает «революцию» в отношениях пассажиров и авиакомпаний

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «О защите прав авиапассажиров в случае отказа в посадке, отмены или задержки их авиарейса».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, нормы законопроекта являются «революционными» в системе отношений между пассажирами, авиакомпаниями и туристическими операторами в Украине.

Так, согласно проекту закона, в случае, если перевозчик предполагает отменить рейс, он должен искать добровольцев из числа пассажиров, которые согласятся отказаться от данного перелета в обмен на льготы. Если же добровольцев для отмены рейса будет недостаточно, то авиаперевозчик может его отменить, однако обязательно предоставив пассажирам денежную компенсацию в эквиваленте: 250 евро для рейсов длиной до 1500 км; 400 евро – 1500-3500 км; 600 евро - свыше 3500 км. При этом авиаперевозчик сможет уменьшить размер положенной компенсации на 50%, если пассажиру будет предложена пересадка на другой рейс и если время прибытия в конечный пункт назначения не превысит запланированного.

Кроме того, законопроект предлагает в случае задержки авиарейсов (до 1500 км – более чем на 2 часа; от 1500 до 3500 км - на 3 часа; свыше 3500 км - на 4 часа) оказание пассажирам системы компенсаций, а также - в случае прибытия авиарейса в другой аэропорт - расходы по перемещению пассажира между аеропортами либо другим согласованным местом назначения.

Также проект закона предусматривает, что в случае отказа в посадке, отмены или задержки авиарейса авиаперевозчик обязан бесплатно предоставить пассажирам прохладительные и горячие напитки; медикаменты и питание – в зависимости от продолжительности ожидания; размещение в отеле - если возникает необходимость непредвиденно длительного ожидания или дополнительного местопребывания. Кроме того, пассажирам должна быть предоставлена возможность бесплатного использования средств связи. Особое внимание перевозчик должен уделить людям с ограниченными физическими возможностями и сопровождающим их лицам, а также детям без сопровождения.

Законопроект предусматривает, что в случае отказа в посадке, отмены или задержки рейса не менее чем на два часа авиаперевозчик обязан предоставить каждому пассажиру письменное уведомление о правилах компенсации и содействия, а также - адреса специально уполномоченного органа исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей. Кроме того - обеспечить информирование пассажиров о правах на компенсацию и содействие за причиненные неудобства, разместив соответствующее объявление на стойке регистрации или на входе на посадку.

Законопроект касается внутренних и международных рейсов национального авиаперевозчика, также действие его норм предполагается для тех пассажиров, авиарейс которых является частью туристической поездки.

В сообщении указывается, что при подготовке данного проекта закона использовался действующий в сфере обеспечения прав пассажиров Регламент Европейского Союза (№ 261/2004) «Об установлении общих правил в области компенсации та содействия пассажирам в случае отказа в посадке, отмены или продолжительной задержки авиарейса».

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, в его законопроекте «нет ни популизма, ни «перегибов» и все его нормы действуют в европейских странах». При этом, считает депутат, если украинскими лоббистами интересов авакомпаний он будет воспринят как «репрессивный», то «это только подтвердит несоответствие украинской действительности европейским стандартам».