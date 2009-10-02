Тимошенко предлагает метод «провокации взятки»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за использование правоохранителями в борьбе с коррупцией метода «провокация взятки».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на IX Львовском международном экономическом форуме.

Премьер отметила неэффективность борьбы с коррупцией в Украине.

«Я за то, чтобы наши силовые структуры, которые уполномочены на это (борьбу с коррупцией - УНИАН) имели право делать так называемую «провокацию взятки», - сказала она, подчеркнув, что в Польше такая практика дает позитивные результаты в борьбе с коррупцией.

Однако при этом Ю.ТИМОШЕНКО высказалась очень осторожное применение этого метода, поскольку существует угроза его использования «для решения вопросов».

Ю.ТИМОШЕНКО также выступает за декларирование чиновниками и членами их семей своих расходов.

«Декларация о расходах чиновников – тоже прекрасно», - сказала она.