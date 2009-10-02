Луценко будет регулярно ездить к Ахметову

Министр внутренних дел Юрий Луценко будет регулярно ездить на матчи донецкого "Шахтера" в Лиге Європи.

Об этом главный милиционер заявил после победы клуба Рината Ахметова над сербским "Партизаном", которую Луценко видел собственными глазами из вип-ложи "Донбасс Арены", сообщает "Чемпион".

"Во время первой игры я просто был в Донецке, а теперь находился на стадионе. Если надо, чтобы "Шахтер" побеждал всегда, я готов приезжать постоянно", - приводит слова министра пресс-служба донецкого клуба.

Луценко готов ехать за "Шахтером" даже во Францию.

"Поехать в Тулузу? Хорошая идея! Я только что рассказывал Ринату Леонидовичу о том, как в 2004 году на киевском стадионе из-за моей "колкости" я вместе с Ефимом Звягильским размахивал оранжевым шарфом "Шахтера" и болел за "горняков". А сегодня получил тот же адреналин", - вспомнил министр бурную революционную молодость.

И сразу завел речь о близких милиционерам категориях, в частности о бомбах.

"Был на стадионе вместе с сыном. Все здорово! Это бомба! В действительности это не просто футбол. Пятьдесят тысяч людей пришли на праздник: с семьями, красиво, цивилизовано. Это совсем другой уровень организации игр, чем был на советских стадионах. Я сейчас говорю как министр внутренних дел: знаю, как изнутри организована безопасность, как организована работа милицейской службы", - рассказал руководитель структуры, чей "Беркут" регулярно тузит болельщиков на всех стадионах страны.

"Это уже не только спортивное соревнование. Это безопасное народное гуляние, которое очень хочется приветствовать. В свое время, когда Ринат Леонидович Ахметов принес исторический подарок стране в виде Кубка УЕФА, я отправил ему телеграмму с поздравлением. Так и этот стадион - не просто спортивное сооружение. Это подарок стране. Сюда люди ходят не просто на спорт, а устраивают себе маленький праздник в наше трудное время", - пожаловался правительственный чиновник на экономический кризис.