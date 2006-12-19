Киевсовет против проектов БЮТ о Крещатике и островах на Днепре

Депутаты Киеврады на сегодняшней сессии не поддержали ряд решений от БЮТ, в частности о возвращении банка “Крещатик” территориальной общине и отмене прежних решений горсовета о создании коммунальных предприятий “Жуков остров” и “Труханов остров”.

Как передает корреспондент УНИАН, проект решения по банку “Крещатик” разработан с целью восстановления права территориальной общины на эффективное представительство в предприятиях города, деятельность которых имеет решающее влияние на хозяйство Киева. Он предусматривал признать действия представителя территориальной общины, принявшего участие в общем собрании акционеров банка “Крещатик” 31 августа с.г., неправомерными, состоявшимися без соответствующего согласования Киевсоветом и не влекущими соответствующих юридических последствий. Депутаты в проекте предлагали инициировать внеочередное общее собрание акционеров банка “Крещатик”, в повестку дня которого внести вопрос “Об отмене проведения дополнительной эмиссии акций шестого выпуска общим объемом 290 млн. грн. и отмене решений общего собраний акционеров, состоявшегося 31 августа”.

По вопросу отмены прежних решений горсовета о создании коммунальных предприятий “Жуков остров” и “Труханов остров” выступил депутат от БЮТ, который отметил, что уже сейчас на территории, в частности, Жукова острова зафиксированы случаи самовольного захвата территории. Он подчеркнул, что это 600 га заповедных земель, которые необходимо сохранить для киевлян. Учитывая это депутат настаивал на необходимости срочной отмены соответствующих прежних решений Киевсовета.

Также депутаты не поддержали проекты решений об инциденте в Киевсовете 7 декабря (избиении двух депутатов – УНИАН), о внесении изменений в решение Киевсовета “Об утверждении временного порядка приобретения права на землю на конкурентных принципах”; “О передаче имущества территориальной общины в аренду и определении ставок арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, относящегося к коммунальной собственности, путем аукциона”. Не проголосовали также депутаты и о необходимости оглашения информации заместителя городского председателя – секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО о присутствии посторонних лиц на сегодняшнем пленарном заседании.