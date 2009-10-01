Запрет «плохой рекламы» про Тимошенко - только пробный шар?

Народно-патриотическое объединение «Набат» требует привлечения к ответственности судьи, который принял решение о запрете недобросовестной рекламы против премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН, «НПО «Набат» призывает все политические силы, украинское общество и всех журналистов выступить против антиконституционного решения. Мы требуем, чтобы судья ВОВК С.В., который вынес противозаконное решение, был строго наказан, а решение суда – пересмотрено».

Заявление было принято сегодня на заседании круглого стола организациями, которые входят в состав народно-патриотического объединения «Набат».

В объединении считают это судебное решение «беспрецедентным по своей сути наступлением на свободу слова в Украине», которое не имеет аналогов со времен обретения Украиной независимости.

«Достаточно было бы и того, что правительством засекречены реальные цифры выполнения бюджета, экономическая статистика и другие жизненно важные для страны показатели. То есть представление о том, как живет страна и в каком направлении она движется, граждане должны формировать исключительно на основании бравурных заявлений главы правительства. При том, что на собственном опыте люди практически не ощущают положительных результатов деятельности премьера. А сейчас Юлия ТИМОШЕНКО через суд запрещает кому-либо узнавать неприятную для нее правду даже из тех крох, которые время от времени попадают к нам через средства массовой информации», - говорится в заявлении.

«Ни одно демократическое государство мира не знает подобной практики. И, без сомнения, оценка ими этого антидемократического шага украинской Фемиды и премьер-министра еще впереди. Но прежде всего такую оценку должно дать как раз украинское сообщество. Вся украинская общественность, все журналисты и масс-медиа должны выступить с осуждением введения практики судебного запрета на свободу слова в государстве», - считают в «Набате».

В объединении также не исключают, что нынешнее решение Печерского районного суда Киева является лишь пробным шаром, призванным только изучить реакцию общественности. «В дальнейшем, если оставить это посягательство на демократию без внимания, репрессивное и наглое наступление на свободу слова будет продолжено», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева постановлением от 22 сентября запретил распространение какой-либо «недобросовестной» рекламы, которая касается деятельности премьер-министра, председателя партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО.

В иске «Батькищины» речь шла о запрещении ответчику и любым другим физическим и юридическим лицам, независимо от формы собственности, размещать на биг-бордах, других внешних рекламных носителях, радио и телевидении, сети Интернет, в электронных СМИ какую-либо «недобросовестную» рекламу, касающуюся деятельности Ю.ТИМОШЕНКО.