Предложения Президента по бюджету не нашли ”адекватной реакции”

Тема подписания Президентом Украины Государственного бюджета 2007 года не может быть предметом спекуляций.

Это подчеркнул глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, комментируя политические заявления вокруг бюджетного процесса, сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве главы государства.

Он отметил: “Слишком много спекуляций мы наблюдаем в последнее время, в том числе, относительно жизненно важных проблем страны”.

“Позиция Президента является предельно четкой. Она не зависит ни от эмоций, которые сегодня звучали со стороны коалиции, ни от популистских советов, которые предлагают другие политические силы”, - сказал В.БАЛОГА.

По его словам, “Президент неоднократно подчеркивал – Государственный бюджет должен отвечать потребностям общества”. “Для обеспечения этих потребностей Президент предложил профессиональные и реалистичные подходы. Была найдена возможность привлечь необходимые средства. В ответ, судя по предварительным выводам, эти предложения не нашли адекватной реакции”, - отметил В.БАЛОГА и напомнил, что Президент обратился с просьбой ускорить передачу в его Секретариат проголосованного бюджета. “Окончательное решение будет принято после оперативного и предметного анализа этого документа”, - подчеркнул глава Секретариата Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря ВР приняла закон о госбюджете на 2007 год.

11 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО направил в парламент на повторное рассмотрение Закон Украины «О Государственном бюджете на 2007 год» со своими предложениями.

15 декабря Верховная Рада не поддержала закон “О государственном бюджете Украины на 2007 год” со всеми предложениями Президента, то есть не преодолела вето Президента.

Сегодня, 19 декабря, Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2007 год» в редакции, принятой 6 декабря, учтя предложения профильного комитета.