Наша Украина объясняет отказ поддержать закон об оппозиции

«Наша Украина» объясняет отказ единогласно поддержать закон об оппозиции отсутствием в этом документе механизмов обеспечения прав всех других, кроме наибольшей партии в оппозиционном объединении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат фракции «Наша Украина» Владимир ШКЛЯР.

По его словам, предложенный законопроект не учитывает права всех других, кроме наибольшей партии в оппозиционном объединении.

«Эта норма должна быть правильно и справедливо прописана», - сказал он.

По его словам, в этом законопроекте такое положение не выписано так, как бы хотела его видеть «Наша Украина».

Также «Наша Украина» выступает против ряда других положений в этом законопроекте. В частности, народный депутат «Нашей Украины» Борис БЕСПАЛЫЙ заявил, что законопроект является несовершенным из-за того, что, например, неудачно прописана норма относительно регистрации оппозиционного объединения.

По его словам, оппозицией становится тот, кто «быстрее всего добежал и зарегистрировался». Все же другие политические силы, которые также видят себя в оппозиции, в таком случае лишаются своих оппозиционных прав.

Из фракции «Наша Украина» за законопроект об оппозиции проголосовали 23 депутата из 81.