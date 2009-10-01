Члены ЦИК будут блокировать работу комиссии перед вторым туром?

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Владимир ШАПОВАЛ допускает, что перед вторым туром президентских выборов будут попытки заблокировать работу ЦИК путем срыва кворума. Об этом он сказал в интервью «Левому берегу».

Он отметил, что после 17 января участников выборов останется двое, и они «уже будут иметь довольно четкую картину, подробную социологию - тут-то и начнется поиск оптимальных для них решений. Решений, для ЦИК и общества, скорее всего, экстремальных».

«Есть у меня ощущение - на уровне подсознания, что кто-то из этих двоих действительно может начать предпринимать какие-то деструктивные действия. В том числе в ЦИК - пытаясь, допустим, сорвать кворум. Довольно надежный способ заблокировать работу комиссии, - говорит председатель Центризбиркома. - Не хочу обидеть своих коллег, но нет у меня убежденности, что все они устоят перед «призывом» поучаствовать в срыве кворума. Одно могу сказать несомненно: г-н ШАПОВАЛ способствовать этому точно не станет. Обещаю: заседания ЦИК буду проводить по плану. Если буду жив-здоров, конечно, тьфу-тьфу. Но даже если буду нездоров - тоже! Лично я намерен действовать исключительно в рамках закона, в том числе - объявить результаты выборов».

При этом на вопрос «Уверены, что кто-то из членов ЦИК в последнюю минуту не даст «задний ход»?», В.ШАПОВАЛ сказал: «… мне бы не хотелось никого из них обижать - мы работаем вместе больше двух лет. И хотя знаем друг друга уже достаточно неплохо, все же стопроцентной уверенности в «стойкости» всех у меня нет. Я тут оцениваю качества не только своих коллег - еще и потенциальных участников второго тура...»

В.ШАПОВАЛ отметил: «Я был бы, конечно, лицемером, если бы отрицал очевидные, всем известные вещи: квотный, то есть - политический принцип формирования ЦИК. Иногда по ходу наших совещаний я даже позволяю себе шутить: сейчас слово берет представитель фракции такой-то политической силы в Центризбиркоме. «Квотирование» существует - невозможно с ним не считаться. Конечно, было бы значительно лучше, если бы члены ЦИК - «посланники» разных политсил, имели возможность влиять на позицию тех, кто осмеливается, скажем шутя, давать им советы. Хотя бы потому, что тут, в Центризбиркоме, зачастую лучше видят и понимают ситуацию изнутри, чем те, кто снаружи выдает рекомендации». В то же время, по словам В.ШАПОВАЛА, «нельзя думать, будто тут (в ЦИК – УНИАН) все марионетки. Такого нет. Во-вторых, позиции отдельных членов ЦИК действительно поменялись, и это, пожалуй, нормально. Конечно, мы не парламент, хоть и в парламенте иногда бывает, что верные бойцы фракции, казалось бы, ни с того ни с сего идут наперекор ее генеральной линии.

По словам председателя Центризбиркома, он не думает, что «принуждение ЦИК к отсутствию кворума» станет первым способом, к которому могут прибегнуть в случае чего. Это уже последний довод - слишком уж он демонстративен... Полагаю, сперва неблагоприятные для кого-то результаты могут все-таки оспорить в судах. Надеюсь, экстремальных попыток психологического воздействия на общество, в том числе - провоцирования волны протестов в 2010-м мы не увидим. Так что эти два способа - судебные обжалования и блокирование ЦИК – основные».