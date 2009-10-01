Ющенко убежден, что 2010 год будет особенным для Украины

2010 год будет особенным в большинстве выдающихся аспектов для Украины, именно он станет переломным годом, как в политике, так и в экономике государства.

Такое убеждение высказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, обращаясь к участникам IX Львовского международного экономического форума «Влияние глобального экономического кризиса на инвестиционный климат и перспективы привлечения инвестиций в региональные экономики Украины».

Глава государства отметил, что 2010 год он расценивает как год, который «принесет стабилизацию в парламент, станет годом реформ, поскольку политические страсти уже будут позади, потому что это будет особенный год, год выборов Президента».

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что год выборов Президента государства станет определяющим для формирования стабильной экономики, стабилизации политических отношений и даже «формирования настоящей коалиции в парламенте».

Президент Украины сказал, что будут изменены подходы к работе в системе исполнительной власти, «где не все хорошо». «Одних только сертификатов в Украине 15 тысяч, тогда как в мире – 9 тысяч. Решать эти задачи – это задача для мобильного правительства», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Именно поэтому глава государства надеется, что проблемы нынешнего правительства - такие, как отсутствие реформ, с ошибками рассчитанный бюджет – будут исправлены с изменением правительства. «Я убежден, что в Украину придет эффективное правительство, что бюджеты не будут в дальнейшем рассчитываться с ошибками, когда плата за расходы газа меньше, чем плата за мобильные телефоны», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Также глава государства рассматривает форум как возможность в диалоге с представителями деловых кругов и экспертами-экономистами определить необходимые изменения в государственной политике, которые дадут возможность эффективнее бороться с кризисом.

«Кризис – это лучший период для проведения реформ. Мы готовы, уважаемые партнеры, к сотрудничеству во всех отраслях и к формулированию конкретных решений по привлечению инвестиций в регион и определению модели для использования их в целом по Украине», - подчеркнул глава государства.