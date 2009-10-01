Команды проверить диплом Кислинского Главгосслужба еще не получала

Главное управление государственной службы Украины пока еще не получило поручение от Кабинета министров по проведению проверки соответствия заместителя председателя Службы безопасности Украины Андрея КИСЛИНСКОГО занимаемой должности как государственного служащего 1-го ранга.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь начальника Главгосслужбы Антонина БОНДАРЕНКО.

Она также отметила, что, в соответствии с действующим законодательством, при условии проведения такой проверки, Главгосслужба не уполномочена обнародовать ее результаты.

По словам А.БОНДАРЕНКО, это может сделать лишь Кабинет министров, которому Главгосслужба подчиняется.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября 2009 года народный депутат, заместитель министра внутренних дел Украины Геннадий МОСКАЛЬ направил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО депутатское обращение относительно использования заместителем председателя СБУ А.КИСЛИНСКИМ “поддельного диплома” во время пребывания на государственной службе.

В обращении содержится просьба поручить Главному управлению государственной службы провести служебное расследование в отношении государственного служащего 1-го ранга А.КИСЛИНСКОГО, который ранее работал также заместителем главы Секретариата Президента.

В свою очередь, председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО 29 сентября заявил, что закон о госслужбе предусматривает, что проверка кандидата на соответствие назначению на должность в государственном учреждении осуществляется Главгосслужбой.